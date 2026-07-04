南韓散戶瘋買記憶體槓桿ETF！老謝示警風險 股板反喊：穩了

AI熱潮帶動記憶體族群走強，南韓股市也成為市場焦點。財信傳媒董事長謝金河指出，SK海力士、三星電子股價大漲，帶動韓股表現，但近期南韓投資人大量透過兩倍槓桿ETF押注記憶體類股，甚至以房貸、車貸、信貸加碼投資，讓市場槓桿快速攀升，恐埋下未來風險。

謝金河表示，南韓金融監理機關已開始關注市場過熱，認為股價在高檔劇烈震盪，已不只是基本面問題，而是槓桿工具放大波動。他也提醒，雖然台灣沒有單一個股ETF，但若投資人過度使用槓桿，同樣可能成為市場不安的來源，應將南韓經驗引以為戒。

不過消息貼到PTT股板後，不少網友卻反向解讀，留言幾乎一面倒認為「老謝開講」反而是利多訊號。「謝老謝 南韓準備迎來下一波大爆發」、「穩了」、「訊號來了」、「南韓表示:禮拜一莫名其妙又爆噴」、「南韓準備創新高」等留言引發討論。

也有網友認為，老謝談的是市場早已知道的資訊，甚至質疑評論時機。「太舊的資訊了吧...說的像是這禮拜才開始的似的」、「又是老謝，只會講過期的新聞」、「他資訊是不是都晚半年左右？？」、「搶多久了 但到時候A下來也很可怕」。

另有網友則聚焦在槓桿本身的風險，認為問題並非記憶體產業，而是資金過度集中。「三星海力士佔了韓股的一半，記憶體要是腰斬，兩倍槓桿放大下去，那是滅頂之災了」、「SK+三星佔韓股權值快70%，貪狗玩這2隻的正二，變的更容易被針對」，認為真正需要留意的是市場槓桿累積，而非基本面本身。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。