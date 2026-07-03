川普又點名台灣晶片！喊卸任前40％到60％落腳美國 網酸：數字隨他喊

美國總統川普再度談到台灣晶片產業，稱在關稅措施下，晶片商正從台灣遷回美國，並預估在他任期結束前，美國將擁有40%到60%的晶片製造。報導也提到，川普再稱台灣拿走「100%的（晶片）產業」，並點名全球最大晶圓代工廠台積電正在亞利桑那州設廠。

根據原文內容，台積電原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠，去年3月宣布對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，使台積電在美總投資金額達1650億美元。台灣經濟部投資審議會也通過台積電以200億美元增資美國TSMC Arizona。

貼文曝光後，股板網友對川普說法多半不買單，有人留言「把擴廠當成是搬走 好喔」、「川普會信他的不是蠢就是壞XD」、「川普說的話，成功的根本沒幾件...」、「傻屌一個 數字隨他亂喊」，也有人酸「謝川皇開恩 沒有喊到100%」。

不過也有網友擔心，美國廠就算由台積電投資，成本與毛利仍可能影響股東權益。有人指出「蓋在美國，賺的是台積電沒錯，但毛利差很多很多...」，也有人問「美積電毛利率8%，越蓋越多，我的股東權益呢？」顯示市場關注焦點不只在產能比例，也包括海外擴產後的獲利能力。

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