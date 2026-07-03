靠死薪水難敵通膨！陳重銘持中信金（2891）大賺數千萬：股利比三十年教職年薪還高

知名財經作家陳重銘於Podcast指出，台股在2026年上半年表現強勁，市場對於衝刺五萬點持樂觀態度。

盲目補習不如提早培養財商

然而，他觀察到許多家長在暑假期間投入大量資源將孩子送往安親班補習、學習鋼琴等才藝，雖然安親班總以「贏在起跑點」為口號，但實際上讀書不一定能改變孩子的未來。

他以自身擁有台大、台科大研究所學歷為例，最後擔任高職教師年薪也僅一百多萬元，薪水非常固定，許多父母以為花錢能消災，往往只是補心安。

死薪水難敵通膨巨浪

陳重銘回顧自身經歷表示，他曾換過水泥廠、捷運公司、出版社等六個工作，35歲時考進三重商工擔任公立學校教師，雖然環境穩定，卻面臨七年不調薪、薪資調幅追不上房價與通膨的困境。

他計算過若在學校任教30年，薪資天花板大約就是3000萬元，但在台北買一間22坪的房子就要花費3630萬元，薪水根本會被通膨吃掉。

因此他深知不能只靠付出勞力與時間的主動收入，必須在年輕時就啟動認真存股的被動收入計畫。

靠一檔中信金賺贏30年教職

陳重銘透露，他自2015年出版《6年存到300張股票》起，持續分享從2008年開始存中信金的經驗，存股十幾年來好幾百張。

由於今年中信金每股配發2.5元，他如今光是從中國信託領到的年股利，就已經比以前教書一年的薪水還要高，累計領取的股利超過1000萬元，加上當年以10幾、20幾元買進，如今股價已漲到70元，所賺到的數千萬元價差，早已超過他在三重商工教書30年的薪水總額，讓他得以過著游泳、坐郵輪的退休自由生活。

打破金字塔世襲貧窮

他強調，社會結構就像金字塔，大多數人都待在領取死薪水的底層，若不希望把貧窮的口袋或貧窮的知識傳承給下一代，家長就必須幫孩子啟動B計畫。

投資股票最重要的核心就是需要「時間」來累積複利，而年輕小朋友最寶貴的資源就是擁有好幾個20年的時間。

他在2020年疫情期間，看到許多私立中學學生晚上九點還在辛苦等公車，便動心起念為兒童撰寫財商書籍，希望透過「親子共讀」的方式，提早幫孩子規劃未來。

汲取大師心法少走冤枉路

陳重銘表示，他將三十年的投資心得寫入小小巴菲特系列套書中，其中第一冊透過三隻小豬等童話故事培養投資觀念，第二冊引導建立正確的金錢觀，而最新出版的第三冊則以「站在巨人的肩膀上」為主題，撰寫了王永慶、賈伯斯、葛拉漢、巴菲特、比爾蓋茲等12位企業家與投資大師的創業與價值投資故事。

他希望藉此將理財知識交棒給下一代，讓孩子站在巨人的肩膀上看更遠、少走冤枉路。他並承諾這本書的版稅也將比照過往全數捐出，為偏鄉長輩與社會盡一份心力。

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