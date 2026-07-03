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靠死薪水難敵通膨！陳重銘持中信金（2891）大賺數千萬：股利比三十年教職年薪還高

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
陳重銘透過個人三十年投資中信金等標的翻轉通膨與低薪天花板的經驗，呼籲家長不應盲目讓孩子補習，應透過新書引導親子共讀並善用時間優勢提早培養兒童財商。中央社
陳重銘透過個人三十年投資中信金等標的翻轉通膨與低薪天花板的經驗，呼籲家長不應盲目讓孩子補習，應透過新書引導親子共讀並善用時間優勢提早培養兒童財商。中央社

知名財經作家陳重銘於Podcast指出，台股在2026年上半年表現強勁，市場對於衝刺五萬點持樂觀態度。

盲目補習不如提早培養財商

然而，他觀察到許多家長在暑假期間投入大量資源將孩子送往安親班補習、學習鋼琴等才藝，雖然安親班總以「贏在起跑點」為口號，但實際上讀書不一定能改變孩子的未來。

他以自身擁有台大、台科大研究所學歷為例，最後擔任高職教師年薪也僅一百多萬元，薪水非常固定，許多父母以為花錢能消災，往往只是補心安。

死薪水難敵通膨巨浪

陳重銘回顧自身經歷表示，他曾換過水泥廠、捷運公司、出版社等六個工作，35歲時考進三重商工擔任公立學校教師，雖然環境穩定，卻面臨七年不調薪、薪資調幅追不上房價與通膨的困境。

他計算過若在學校任教30年，薪資天花板大約就是3000萬元，但在台北買一間22坪的房子就要花費3630萬元，薪水根本會被通膨吃掉。

因此他深知不能只靠付出勞力與時間的主動收入，必須在年輕時就啟動認真存股的被動收入計畫。

靠一檔中信金賺贏30年教職

陳重銘透露，他自2015年出版《6年存到300張股票》起，持續分享從2008年開始存中信金的經驗，存股十幾年來好幾百張。

由於今年中信金每股配發2.5元，他如今光是從中國信託領到的年股利，就已經比以前教書一年的薪水還要高，累計領取的股利超過1000萬元，加上當年以10幾、20幾元買進，如今股價已漲到70元，所賺到的數千萬元價差，早已超過他在三重商工教書30年的薪水總額，讓他得以過著游泳、坐郵輪的退休自由生活。

打破金字塔世襲貧窮

他強調，社會結構就像金字塔，大多數人都待在領取死薪水的底層，若不希望把貧窮的口袋或貧窮的知識傳承給下一代，家長就必須幫孩子啟動B計畫。

投資股票最重要的核心就是需要「時間」來累積複利，而年輕小朋友最寶貴的資源就是擁有好幾個20年的時間。

他在2020年疫情期間，看到許多私立中學學生晚上九點還在辛苦等公車，便動心起念為兒童撰寫財商書籍，希望透過「親子共讀」的方式，提早幫孩子規劃未來。

汲取大師心法少走冤枉路

陳重銘表示，他將三十年的投資心得寫入小小巴菲特系列套書中，其中第一冊透過三隻小豬等童話故事培養投資觀念，第二冊引導建立正確的金錢觀，而最新出版的第三冊則以「站在巨人的肩膀上」為主題，撰寫了王永慶、賈伯斯、葛拉漢、巴菲特、比爾蓋茲等12位企業家與投資大師的創業與價值投資故事。

他希望藉此將理財知識交棒給下一代，讓孩子站在巨人的肩膀上看更遠、少走冤枉路。他並承諾這本書的版稅也將比照過往全數捐出，為偏鄉長輩與社會盡一份心力。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信金 薪水 通膨 陳重銘

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