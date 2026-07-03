快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta驚傳算力過剩可外租？鄉民反駁：各大AI服務限額就是算力不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT熱議Meta傳出算力過剩且可外租的現象，並質疑AI大廠買足鏟子後正面臨投資回收期過長、變現效率低的考驗。中央社
網友在PTT熱議Meta傳出算力過剩且可外租的現象，並質疑AI大廠買足鏟子後正面臨投資回收期過長、變現效率低的考驗。中央社

AI算力需求到底是缺，還是已經快飽和？有網友在PTT股板發文表示，七巨頭明明才狂砸錢投入AI基建，怎麼不到一個月又傳出Meta算力過剩、甚至可以租給別人，讓他好奇「鏟子股天花板快到極限了嗎」。

貼文曝光後，不少網友認為，問題不一定是整體算力過剩，而是不同公司、不同模型的使用效率差很多。有人直言「你有沒有想過是META太廢?」、「有用的算力還是很缺」、「缺優質菁英算力 不缺雜魚算力」，也有人說「不會用的人過剩 會用的很缺 要怎麼解讀看人看心情」。

也有許多人從實際使用AI的感受出發，認為目前算力仍然不夠。網友留言「你看gemini還是不是智障 是的話就是缺」、「免費版gemini跟GPT都變成智障了」、「連訂閱Gemini Pro都變笨，你說算力太多？」、「每家都在限算力」，認為如果AI服務還在限額、降速或變笨，就很難說算力已經全面飽和。

不過，也有另一派網友認為，市場擔心的不是「完全沒需求」，而是投入太大、變現太慢。有人指出「算力很缺 但算力生產出來的東西變現效率低 可憐」、「如果賺得到錢 再多算力都不夠 目前就是找不到盈利模式」、「大家都有鏟子了。但有人挖到金嗎？」質疑AI基建能不能真正回收投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 臉書 Meta 算力

延伸閱讀

0050配息0.6元網怨「連定存利息都不如」投資人點出關鍵差異

股市賺飽資金也不會進房市？網認同：炒股太好賺誰要炒房

台股上半年報酬率及格標準是50％！施昇輝「無腦買0056就有」：殺進殺出還輸不是太難堪

韓股半導體雙雄重挫觸發熔斷！網調侃「大盤像飆股」讚台股世界強

相關新聞

川普又點名台灣晶片！喊卸任前40％到60％落腳美國 網酸：數字隨他喊

川普預測美國晶片產業在他任期結束前將達40%到60%的製造比例，強調台積電在亞利桑那州擴建計畫。網友對川普的說法多持懷疑態度，並關注擴產後的獲利問題。

靠死薪水難敵通膨！陳重銘持中信金（2891）大賺數千萬：股利比三十年教職年薪還高

知名財經作家陳重銘指出，依靠固定薪水難以抵抗通膨，反而透過長期持有中信金股票，累計股利超過一千萬元，已遠超教職薪水。陳重銘強調，年輕人應提前培養財商，藉此打破世襲貧窮的循環。

Meta驚傳算力過剩可外租？鄉民反駁：各大AI服務限額就是算力不夠

Meta傳出算力過剩可外租，引發網友討論AI算力是否已達飽和。部分網友認為算力仍不夠，指出各大AI服務限額問題，暗示市場對算力需求持續存在。另有觀點質疑算力投資的變現效率，認為亟需盈利模式。

韓股半導體雙雄重挫觸發熔斷！網調侃「大盤像飆股」讚台股世界強

南韓股市7月2日劇烈震盪，KOSPI與KOSDAQ雙雙觸發熔斷機制，主因三星電子、SK海力士等半導體權值股遭大幅拋售。消息傳回PTT股板後，引發網友熱議，不少人直呼韓股波動程度已像「大賭場」，也擔心台股半導體與記憶體族群是否受到牽連。

記憶體行情結束？網不信「AI需求仍在」看好股價 另一派喊：漲多拉回正常

近期記憶體族群股價轉弱，中國記憶體大廠兆易創新示警產品價格已處於高檔，加上南韓政府攜手三星、SK海力士擴大半導體投資，市場再度掀起「記憶體行情是否結束」的討論。前政府基金操盤手黃豐凱更指出，大型資金已提前撤出記憶體股，轉向矽晶圓、ABF載板及石英元件等族群，引發PTT股板熱烈討論。

股市賺飽資金也不會進房市？網認同：炒股太好賺誰要炒房

近期有不少房地產業者認為，隨著股市來到高檔，不少投資人獲利了結後，資金可望回流房市。不過，戴德梁行董事總經理顏炳立卻潑了一盆冷水，直言未來3至5年股市資金大舉轉進房市幾乎是「空想」，並以股市與房市交易規模差距巨大為例，認為兩者無法直接相比，此番言論也引發PTT股板熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。