Meta驚傳算力過剩可外租？鄉民反駁：各大AI服務限額就是算力不夠

AI算力需求到底是缺，還是已經快飽和？有網友在PTT股板發文表示，七巨頭明明才狂砸錢投入AI基建，怎麼不到一個月又傳出Meta算力過剩、甚至可以租給別人，讓他好奇「鏟子股天花板快到極限了嗎」。

貼文曝光後，不少網友認為，問題不一定是整體算力過剩，而是不同公司、不同模型的使用效率差很多。有人直言「你有沒有想過是META太廢?」、「有用的算力還是很缺」、「缺優質菁英算力 不缺雜魚算力」，也有人說「不會用的人過剩 會用的很缺 要怎麼解讀看人看心情」。

也有許多人從實際使用AI的感受出發，認為目前算力仍然不夠。網友留言「你看gemini還是不是智障 是的話就是缺」、「免費版gemini跟GPT都變成智障了」、「連訂閱Gemini Pro都變笨，你說算力太多？」、「每家都在限算力」，認為如果AI服務還在限額、降速或變笨，就很難說算力已經全面飽和。

不過，也有另一派網友認為，市場擔心的不是「完全沒需求」，而是投入太大、變現太慢。有人指出「算力很缺 但算力生產出來的東西變現效率低 可憐」、「如果賺得到錢 再多算力都不夠 目前就是找不到盈利模式」、「大家都有鏟子了。但有人挖到金嗎？」質疑AI基建能不能真正回收投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。