OpenAI傳願讓5%股權給美國政府！網酸「繳保護費」：川普會滿足嗎

生成式AI龍頭OpenAI傳出正與川普政府協商，考慮比照英特爾模式，將5%股權讓渡給美國政府，藉此換取政策支持與法規便利。消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友認為此舉更像是「繳保護費」，也有人認為，在AI產業高度政治化的環境下，這反而是相當務實的策略。

根據《金融時報》報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期與美國總統川普及多位政府高層密集會晤，提出由政府持有5%股權，並建議其他AI巨頭如Anthropic、Google、Meta等公司也採取相同模式，將股份交由類似阿拉斯加永久基金的主權基金管理，再將投資收益回饋給聯邦政府與美國民眾。外界認為，OpenAI希望藉由利益綁定，在未來資料中心建設、能源供應及AI監管等議題上取得更多政策支持。

對此，PTT網友看法兩極。有不少人認為OpenAI只是照著川普政府的遊戲規則走，「考古題誰不會做」、「英特爾示範成功了，OpenAI當然跟進」、「看INTC就知道加入國家隊的好處」，認為在美國積極推動AI與製造業回流政策下，企業與政府合作已成為新常態。

另一派網友則質疑，OpenAI此舉根本是在「繳保護費」，留言表示「是在倒貨給政府吧」、「只給5%，川普會滿足嗎」、「想拖國家一起下水」、「這不就是美式資本主義？」還有人直言，若政府以政策影響企業，再透過持股分享利益，容易引發官商關係過於密切的疑慮。

也有網友將焦點放在奧特曼本人，認為他展現極強的政治手腕，「奧特曼真的很會玩」、「OpenAI企圖心一直很強」、「到處拉攏各方勢力」，認為相較於與政府關係日益緊張的Anthropic，OpenAI正積極建立政治盟友，以鞏固自身未來發展。

此外，部分網友則對OpenAI長期競爭力抱持保留態度，認為AI市場競爭激烈，「OpenAI護城河沒想像中深」、「幾年後還在不在都不知道」，質疑在高額資本支出與激烈競爭下，透過政府持股換取支持，是否真能成為企業長期優勢。

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