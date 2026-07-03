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韓股半導體雙雄重挫觸發熔斷！網調侃「大盤像飆股」讚台股世界強

聯合新聞網／ 綜合報導
韓股7月2日劇烈震盪，KOSPI與KOSDAQ雙雙觸發熔斷，因三星電子與SK海力士等主要半導體股重挫。PTT網友則戲稱韓股波動如「賭場」，同時擔憂台股半導體也可能受影響。美聯社
韓股7月2日劇烈震盪，KOSPI與KOSDAQ雙雙觸發熔斷，因三星電子與SK海力士等主要半導體股重挫。PTT網友則戲稱韓股波動如「賭場」，同時擔憂台股半導體也可能受影響。美聯社

韓股市7月2日劇烈震盪，KOSPI與KOSDAQ雙雙觸發熔斷機制，主因三星電子、SK海力士半導體權值股遭大幅拋售。消息傳回PTT股板後，引發網友熱議，不少人直呼韓股波動程度已像「大賭場」，也擔心台股半導體與記憶體族群是否受到牽連。

根據媒體報導，KOSPI 200期貨上午跌逾6%，率先觸發賣方熔斷；KOSDAQ 150期現貨隨後也因跌幅接近6%啟動熔斷。三星電子與SK海力士盤中分別重挫逾7%與9%，由於兩家公司合計占KOSPI市值近半，直接拖累韓股大盤下殺。

一名網友在PTT發文表示，韓股繼上週後再度熔斷，顯示市場對AI榮景與半導體資本支出放緩的疑慮升高，台灣相關個股也應保持警惕。尤其南韓半導體雙雄為記憶體核心指標，其股價波動可能影響市場對AI硬體供應鏈的信心。

不過，PTT網友反應多以看戲與調侃為主。許多人認為韓股今年波動過於誇張，「韓國是賭場吧」、「大盤玩得像飆股」、「一直熔斷一直爽」，也有人形容韓股投資人賭性堅強，漲跌都容易出現極端行情。

另有網友認為台股不一定會跟跌，指出「台股走自己的路」、「台股世界強」、「要跟今天早就跟了」。部分留言更強調台灣半導體產業鏈從IC設計、晶圓代工到封測與組裝完整度較高，不應直接與以記憶體為核心的韓股相提並論。

但也有一派網友擔心，若韓國記憶體股持續重挫，代表市場對AI與記憶體景氣循環的信心正在鬆動，台灣記憶體與AI相關族群仍可能受到情緒面影響。有人直言「記憶體已經結束」，也有人提醒海力士、三星若續跌，美光及台廠相關個股恐難完全置身事外。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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