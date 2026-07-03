股市賺飽資金也不會進房市？網認同：炒股太好賺誰要炒房

近期有不少房地產業者認為，隨著股市來到高檔，不少投資人獲利了結後，資金可望回流房市。不過，戴德梁行董事總經理顏炳立卻潑了一盆冷水，直言未來3至5年股市資金大舉轉進房市幾乎是「空想」，並以股市與房市交易規模差距巨大為例，認為兩者無法直接相比，此番言論也引發PTT股板熱烈討論。

顏炳立指出，今年上半年商用不動產及土地交易總額僅約2千多億元，但台股單日成交量就能突破1兆元，兩者規模相差甚遠，因此認為「股市資金轉進房市」的說法太過天真。他也形容，下半年房市仍將維持疲弱，只剩剛性需求支撐，若以投資角度來看，股市仍是「大老婆」、美元定存是「二老婆」，房地產則已淪為「小三」，因為報酬率與成長性皆不如前者。

消息曝光後，多數PTT網友相當認同顏炳立的看法，直言「全對」、「終於有人敢說真話」、「現在股市這麼好賺，誰還會去炒房」、「股市點點手指就能交易，房子買賣麻煩又耗時」，認為在AI行情帶動下，股市資金仍有更好的報酬機會，沒有必要將資金鎖在流動性較低的不動產。

不少網友也指出，現階段房市投資吸引力明顯下降，「股市賺了當然繼續滾股票」、「現在多買房子錢套在那裡幹嘛」、「自住可以買，投資就算了」、「現在誰炒房誰倒楣」，還有人笑稱，最近反而看到不少建案開始祭出折扣促銷，市場氛圍與前幾年已大不相同。

另一方面，也有部分網友認為，自住需求與投資需求應分開看待，若是有實際居住需求，現在反而是議價空間較大的時機；但若是純粹想透過房地產賺價差，在目前政策限制、交易成本高以及股市表現強勁的情況下，吸引力確實不如過往，因此短期內股市資金大規模流向房市的可能性並不高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。