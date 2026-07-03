記憶體行情結束？網不信「AI需求仍在」看好股價 另一派喊：漲多拉回正常

近期記憶體族群股價轉弱，中國記憶體大廠兆易創新示警產品價格已處於高檔，加上南韓政府攜手三星、SK海力士擴大半導體投資，市場再度掀起「記憶體行情是否結束」的討論。前政府基金操盤手黃豐凱更指出，大型資金已提前撤出記憶體股，轉向矽晶圓、ABF載板及石英元件等族群，引發PTT股板熱烈討論。

黃豐凱表示，近期市場籌碼已有鬆動跡象，記憶體行情現階段應進入休息，第三季台股將轉為族群輪動，建議投資人汰弱留強；他認為矽晶圓、ABF及石英元件等族群，近期開始反映供需改善與AI需求，有望成為下一波市場焦點。

不過，多數PTT網友對此並不買單，認為記憶體族群近期「鬼故事」頻率實在太高，留言直呼「第幾個鬼故事了」、「鬼故事連發」、「每次都說OVER，結果又創新高」，甚至有人笑稱，「看到這種新聞就知道可以開始買了」、「鬼故事就是給你上車的」。

不少網友則從基本面反駁，認為AI需求並未消失，「AI不是跟記憶體綁定嗎？」、「Server、Edge AI、機器人不用記憶體？」、「未來十年AI突然不用記憶體了嗎？」、「現在缺貨問題有解決嗎？」。也有人指出，目前市場價格依舊居高不下，「如果真的OVER，怎麼記憶體報價還越來越貴？」

另一派網友則認為，股價修正不代表產業趨勢反轉，而是資金輪動所致。他們指出，記憶體族群今年已累積巨大漲幅，短線出現獲利了結並不意外，「漲太多拉回很正常」、「資金輪動而已」、「記憶體行情沒結束，只是主流休息」，甚至有人表示，若後續再度拉回，反而是布局機會。

不過，也有部分投資人提醒，股價終究已大漲數倍，市場預期相當高，未來只要出現利空，震盪幅度恐怕會比過去更加劇烈，因此無論是否看好長線AI需求，短線操作仍須留意籌碼與市場情緒變化，避免追高承受較大波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。