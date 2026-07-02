台股收盤延到15：30只是爽政府？調降證交稅、取消千股交易單位也請同步國際

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聯合新聞網／ 趣 講 股
證交所研議將台股收盤時間由下午一點半延長至三點半以接軌國際，引發市場高度關注，投資人質疑此舉將拉長盤中垃圾時間、加劇尾盤震盪並打亂從業人員與股民的生活作息。中央社
證交所研議將台股收盤時間由下午一點半延長至三點半以接軌國際，引發市場高度關注，投資人質疑此舉將拉長盤中垃圾時間、加劇尾盤震盪並打亂從業人員與股民的生活作息。中央社

最近台股的熱門話題不只有5萬點會不會來？攸關整個台股投資人交易習性的：「台股延長交易時間」，才是民眾更在意的課題。

已經實施幾十年的「一點半收盤」的台股交易時間，現在被證交所檢討要延長到三點半，主要原因當然是台股在全球股市的地位越來越重要（市值全球第四、單日成交金額破兆元、半導體產業全球矚目...），所以想要藉由延長股市交易時間，與國際股市緊密接軌。

爽到政府、害到民眾

延長交易時間的好處是，台股的尾盤時段能更貼近日本南韓中國股市交易時段、甚至與歐洲股市、美股盤前電子交易行情、突發新聞相銜接，而財政部最在意的證券交易稅也可望收得更多啊！

但是投資人巴不得少繳一點證券交易稅，而且延長台股交易時間的缺點似乎更多，最明顯的是以下三點：

一、垃圾時間延長

台股大致上是開盤後一小時、收盤前半小時的交易量最熱絡，其他時間被稱為垃圾時間，所以延長台股交易時間之後，中間的垃圾時間就更長了，券商從業人員、投資人、偷偷看盤的上班族有誰會願意這樣延長呢？

二、尾盤更累

延長交易時間的台股，在尾盤的確可以更接軌國際股市，但是台股尾盤的上下震盪也會更大了，盯盤的專注度、資訊敏感度也要更提升，你不會更累嗎？

三、生活作息亂了套

三點半收盤後，券商、證交所後續才能統計出當日交易的各種資訊，投資人看到這些重要的資料勢必要到傍晚了，相關的從業人員更是得延後下班，生活作息被打亂、工作更累人啊！

說真的！儘管缺點這麼多，台股延長交易時間到三點半是一定會做的（而且長痛不如短痛，證交所不會採取「先延長到兩點半、以後再延長到三點半」的循序漸近模式，會直接到位：延長到三點半），因為這個「接軌國際、放眼世界」的大帽子扣下來，有哪個券商、投資人敢公開反對到底呢？

在此只想藉由延長交易時間之事，呼籲相關的主管單位：「接軌國際」不要只有延長交易時間...調降證交稅、取消個股關禁閉、取消漲跌幅限制、取消千股交易單位；這些也都是國際股市現存的良性趨勢，麻煩也跟著「接軌」一下囉！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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