聯發科變下一座護國神山？謝金河點名AIASIC商機 鄉民歪樓：怎不早點說

財信傳媒董事長謝金河近日表示，聯發科受惠AI ASIC與Google TPU商機，正迎來「轉大人」的關鍵時刻，若未來成功超車博通（Broadcom），有機會成為繼台積電之後的下一座護國神山，甚至挑戰萬元股價。消息在PTT股板曝光後，卻意外掀起另一波討論。

原PO引用相關報導指出，外資近期紛紛調高聯發科目標價，其中麥格里更喊出1萬元目標價，並整理謝金河看法，認為聯發科已從手機晶片大廠，轉型為AI ASIC供應鏈重要角色，未來有望挑戰博通地位。原PO則笑稱，「老謝這次直接不忍了」，並詢問大家怎麼看。

不過，多數網友第一時間不是討論基本面，而是擔心「老謝反指標」再度發威，留言幾乎一面倒，「丸」、「發糕要倒閉了」、「快逃啊」、「拜託放過發哥……」、「再見了 發哥」、「山要崩了」、「你不要再吹了…4400都站不上去」。

也有網友認為，謝金河總是在股價大漲後才看多，「他一向都是見漲就吹，見跌就踹，不然怎麼成為反指標傳奇人物」、「怎不在1500時說更甜？」、「整天事後論述」，對於萬元目標價抱持保留態度。

但仍有部分投資人看好聯發科長線發展，認為AI題材仍具成長性，留言表示「發哥就是猛」、「發哥這種跌勢盤都能翻紅，有什麼好懷疑的」、「五年後看看有沒有一萬」，市場對聯發科後市依舊呈現樂觀與保守兩派看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。