快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科變下一座護國神山？謝金河點名AIASIC商機 鄉民歪樓：怎不早點說

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河看好聯發科受惠AIASIC商機有望成為下一座護國神山、挑戰萬元股價，引發PTT網友熱烈討論並紛紛趣稱擔心其反指標效應。記者余承翰／攝影
財信傳媒董事長謝金河看好聯發科受惠AIASIC商機有望成為下一座護國神山、挑戰萬元股價，引發PTT網友熱烈討論並紛紛趣稱擔心其反指標效應。記者余承翰／攝影

財信傳媒董事長謝金河近日表示，聯發科受惠AI ASIC與Google TPU商機，正迎來「轉大人」的關鍵時刻，若未來成功超車博通（Broadcom），有機會成為繼台積電之後的下一座護國神山，甚至挑戰萬元股價。消息在PTT股板曝光後，卻意外掀起另一波討論。

原PO引用相關報導指出，外資近期紛紛調高聯發科目標價，其中麥格里更喊出1萬元目標價，並整理謝金河看法，認為聯發科已從手機晶片大廠，轉型為AI ASIC供應鏈重要角色，未來有望挑戰博通地位。原PO則笑稱，「老謝這次直接不忍了」，並詢問大家怎麼看。

不過，多數網友第一時間不是討論基本面，而是擔心「老謝反指標」再度發威，留言幾乎一面倒，「丸」、「發糕要倒閉了」、「快逃啊」、「拜託放過發哥……」、「再見了 發哥」、「山要崩了」、「你不要再吹了…4400都站不上去」。

也有網友認為，謝金河總是在股價大漲後才看多，「他一向都是見漲就吹，見跌就踹，不然怎麼成為反指標傳奇人物」、「怎不在1500時說更甜？」、「整天事後論述」，對於萬元目標價抱持保留態度。

但仍有部分投資人看好聯發科長線發展，認為AI題材仍具成長性，留言表示「發哥就是猛」、「發哥這種跌勢盤都能翻紅，有什麼好懷疑的」、「五年後看看有沒有一萬」，市場對聯發科後市依舊呈現樂觀與保守兩派看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 謝金河 台積電

延伸閱讀

0050買不起？鐵蛋點名低調黑馬00888：含「聯」量最高的ETF、最新配息年化衝18％

0050正2一年漲200%！他想「長抱」引股民兩派路站：遇熊市恐大幅回檔

00918大換股砍聯電、國巨！股民抓兇手：難怪一直跌

0050預計配息0.6元「比上期大減4成」這才是好事！看懂54C與資本利得差異

相關新聞

台股收盤延到15:30只是爽政府？調降證交稅、取消千股交易單位也請同步國際

台股即將延長交易時間至三點半，這一改變引發市場熱議。雖然此舉旨在與國際接軌，但投資人擔心延長後的「垃圾時間」及生活作息影響。專家呼籲，相關主管單位應同步調降證交易稅等措施。

聯發科變下一座護國神山？謝金河點名AIASIC商機 鄉民歪樓：怎不早點說

聯發科受惠AI ASIC與Google TPU商機，面臨成為繼台積電後的護國神山機會。謝金河預測其股價將挑戰萬元，然而網友對此看法分歧，部分擔心反指標效應再現。

台股延長交易掀熱議！PTT反對聲浪高：先改全零股、廢處置制度

台股交易時間是否將延長，引發市場高度關注。證交所董事長林修銘表示，正評估將台股交易時間由現行下午1點30分延長至3點30分，採取「一盤到底」模式與日本股市接軌。不過消息曝光後，PTT股板討論熱烈，不少網友認為，相較延長交易，更應優先改革全零股交易、處置制度等現行市場機制。

台股第三季上看5萬點 多空分界點為4萬2！冠軍操盤手10檔口袋名單曝

台股近來急漲急跌，除了以資金控管應對外，也可在AI供應鏈次產業間尋找新亮點。先進封裝耗材、光通訊模組有望接棒演出，成為下半年主要成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。