台股延長交易掀熱議！PTT反對聲浪高：先改全零股、廢處置制度

台股交易時間是否將延長，引發市場高度關注。證交所董事長林修銘表示，正評估將台股交易時間由現行下午1點30分延長至3點30分，採取「一盤到底」模式與日本股市接軌。不過消息曝光後，PTT股板討論熱烈，不少網友認為，相較延長交易，更應優先改革全零股交易、處置制度等現行市場機制。

根據媒體報導，林修銘指出，台股相較國際主要市場交易時間偏短，延長交易有其必要性，但能否推動仍取決於券商IT系統是否具備足夠韌性，目前證交所正與券商進行壓力測試與協調。此外，今年台股成交熱絡，證交稅預算也由原先2500億元上修至約7000億元，立委也同步提出調降證交稅的建議，但金管會表示仍須整體評估。

消息一出，多數PTT網友首先質疑「系統負荷」理由，直言台灣身為AI、半導體重鎮，卻連交易時間多兩小時都擔心系統無法負荷，「亞洲那斯達克竟然怕系統撐不住？」、「券商今年賺這麼多，不願意更新設備嗎？」也有人認為，真正問題應該在券商後台與交割流程，而非交易系統本身。

另一派網友則認為，延長交易並非當前最迫切改革，紛紛點名「全零股即時交易」、「取消零股10分鐘撮合」、「廢除處置制度」、「調整漲跌幅限制」等措施優先度更高，認為這些制度對市場效率的改善，比延長交易時間更有意義。

此外，也有不少上班族抱持反對態度，笑稱現在下午1點30分收盤後才能專心工作，若延長到3點30分，「一天上班時間只剩兩小時」、「公司廁所下午又要塞滿看盤的人」、「下午茶時間沒了」，甚至有人戲稱乾脆直接24小時交易，全面比照美股盤前、盤中、盤後與夜盤制度。

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