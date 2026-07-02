黃金價格崩跌法人砍目標價！網勸退「追高心態」：不是避險是投機

黃金價格自歷史高點回落近30%，法人下修短線目標價，PTT網友熱議黃金避險光環是否退燒。原PO直言，去年黃金一度跑贏AI股，今年卻明顯轉弱，所謂去美元化敘事暫時失靈，美元仍強勢，黃金投資人近期恐怕不好過。

根據媒體報導，Fed新任主席沃許釋出偏鷹訊號後，金價跌破4000美元，較1月高點5598.75美元大幅回落。富蘭克林證券投顧認為，短線雖受升息預期壓抑，但中長期來看，主權債務膨脹、央行分散儲備、地緣政治與抗通膨需求，仍支撐黃金投資價值；金礦股則因獲利上修尚未完全反映，仍可分批布局。

一名網友在PTT發文以調侃口吻表示，「說好的去美元化咧」，認為黃金ETF投資人近期應該相當難受，並笑稱決定大買一克支持黃金。此番評論引來網友討論，有人認為黃金本來就是避險資產，不該用短線漲跌評斷；也有人提醒，黃金不會消失，若長期持有仍有保值功能。

不過，多數網友對追高黃金持保留態度。有人直言「不要騙自己是在避險，是在投機吧」、「智商稅？」也有人回顧年初市場高喊黃金上看6000美元，如今法人又下修目標價，形容投行目標價與股市名嘴差不多，常是漲時看多、跌時看空。

另有網友指出，美日若維持升息循環，黃金可能持續承壓；也有人認為，若美元強勢不退，去美元化題材恐難成為短線支撐。部分留言則酸「金蛙」、「貴金屬蛙」消失，認為先前跟風買黃金的人如今可能被套。

但仍有一派網友認為，黃金作為硬通貨不必過度悲觀，若金價接近3500美元重要支撐，反而可能是分批布局機會。整體而言，討論焦點從黃金是否避險，延伸至投資人追逐熱門資產的風險；多數網友認為，黃金可作為資產配置一環，但若把它當成短線飆股追高，仍可能付出不小代價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。