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美光、三星、SK海力士遭控聯手壟斷！網熱議記憶體暴漲是否「人為操控」

聯合新聞網／ 綜合報導
美光、三星、SK海力士近日遭美國法院控告聯手壟斷，集體反壟斷訴訟指控這三大DRAM廠掌握九成市場，透過限制產能推升價格。網友熱議此事，部分人認為價格暴漲是供需失衡結果，而另一些則支持司法釐清是否涉及聯合行為。示意圖。（路透）
美光、三星、SK海力士近日遭美國法院控告聯手壟斷，集體反壟斷訴訟指控這三大DRAM廠掌握九成市場，透過限制產能推升價格。網友熱議此事，部分人認為價格暴漲是供需失衡結果，而另一些則支持司法釐清是否涉及聯合行為。示意圖。（路透）

全球記憶體價格近年大幅攀升，美光(Micron)、三星電子及SK海力士近日遭美國加州北區聯邦地方法院受理集體反壟斷訴訟，引發PTT股板熱烈討論。原告指控三大DRAM廠掌控逾九成市場，涉嫌透過限制產能、縮減傳統DRAM供應及將資源集中於高獲利HBM產品，聯手推升價格、操縱市場，被形容為策畫一場「記憶體末日(RAMpocalypse)」。

根據訴狀指出，自2022年市場低迷後，三大廠雖面臨記憶體價格快速上漲，卻同步縮減DDR3、DDR4等傳統DRAM產線，反而將有限產能轉向HBM產品及大型科技客戶長約，使一般零售市場供應更加吃緊。原告認為，過去四年間記憶體價格大漲約700%，已非單純供需失衡，而是涉嫌透過聯合限制供給推升價格。由於DRAM產業具有建廠成本高、技術門檻高及認證周期長等特性，新競爭者難以快速進入市場，因此要求法院制止相關行為，並請求三倍損害賠償。

消息曝光後，不少PTT網友認為，記憶體價格確實漲幅驚人，尤其消費性DRAM近一年價格大幅攀升，不少人認為三大廠將資源集中於HBM、AI市場，讓一般PC與消費電子產品成本明顯增加，也有人拿台積電相較，認為即使AI需求強勁，晶圓代工價格調漲幅度仍相對溫和，因此支持司法釐清是否涉及聯合行為。

不過，也有另一派網友認為，記憶體產業前幾年長期虧損，如今受惠AI帶動需求爆發，本就是市場供需與產品組合調整的結果，企業優先生產高毛利HBM屬正常商業決策，不能因此認定涉及壟斷。也有人指出，目前全球HBM需求遠大於供給，即使擴產仍需數年時間，訴訟未必能改變缺貨現況；另有網友認為，美國大型科技公司才是真正推升HBM需求的一方，此次訴訟背後是否涉及商業角力，也成為市場關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體 美光 三星 海力士

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