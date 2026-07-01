華邦電（2344）一年飆10倍！他問「有人抱住嗎？」股民曝現實：翻倍就很難不賣

華邦電（2344）近一年股價大漲，從2025年約20元一路飆升至2026年6月突破200元，漲幅達10倍，也讓不少投資人開始回頭檢視這波記憶體行情。有PTT網友發文詢問，是否真的有人在去年就看準華邦電並重壓持有至今，藉此實現財富自由，同時也好奇，在AI帶動記憶體需求下，未來股價是否還有機會回到20元的低檔價位。

原PO指出，華邦電去年9月股價仍在20元附近，如今已突破200元，短短不到一年股價翻了10倍。他認為，在AI推升記憶體需求及價格上漲的趨勢下，未來記憶體產業結構已不同於過去，股價應該很難再回到20元附近，因此好奇是否真的有人一路重押抱到現在。

不過，多數PTT網友認為，「買得到」與「抱得住」完全是兩回事。許多人分享自身經驗，表示確實曾在20元、30元甚至更低價位買進華邦電，但當股價翻倍至40元、50元，甚至80元時，就因獲利了結或害怕回檔而提前出場，之後只能眼睜睜看著股價一路上漲。也有人坦言，若是重壓持股，只要獲利翻倍就很難克服心理壓力繼續持有，因此真正能抱完整段10倍行情的人其實非常少。

也有不少網友分享自身案例，有人表示員工認股一路抱到現在，也有人透露親友20多元買進僅持有少量部位；另有人指出，自己曾在20元附近買進，卻在30多元或50元就賣出，形容自己只吃到「魚皮」。此外，也有投資人提到旺宏、金像電、聯亞、萬海、旺矽等個股，都曾有類似大漲行情，但真正困難的從來不是找到飆股，而是能否在中間歷經震盪、洗盤後仍一路抱住。

綜合網友意見，不少人認為，事後回頭看總會覺得「早知道就重壓」，但市場上每年都有不少漲幅數倍甚至十倍的股票，真正能同時做到重壓、長抱且不受市場波動影響的人，終究只是極少數。也有網友建議，與其一直回顧已經漲完的股票，不如把重心放在尋找下一個具備長期成長潛力的產業與個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。