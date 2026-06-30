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聯發科（2454）外資目標價喊到1萬元！估2028年EPS達285.6元…股添樂：貴的只會更貴
＊原文發文時間為6月29日
麥格理今天出一篇報告，把聯發科（2454）的目標價直接拉到10000塊。
理由一是發哥在ASIC營收占比會越來越高，相信發哥除了GOOGLE TPU之外還會有第二個CSP專案會出現；
理由二是相信發哥的旗艦晶片有極高機率進入三星Galaxy S系列，緩解後面幾年5G手機晶片因為因為記憶體價格上漲所面臨的下行壓力。
預估2028年發哥EPS為285.6塊，套上35倍的本益比，目標價就是10000塊。
發哥現在3900塊，代表還有6100塊要漲。
發哥年初才1500塊，上半年還沒過完，最高漲到快5000塊，現在外資喊到10000塊。
先不論這是不是「外資的嘴、騙人的鬼」。
確實台股現階段有競爭力的公司，股價動輒都是4位數起跳。而且不少都成了「萬金股」，就算透過零股購買，壓力也不小。
可見未來要參與這些績優股的行情，大概只能更廣泛地透過ETF來執行。
所以不要再問有沒有那種「現在銅板價，未來萬金價」的股票可以買。如果現在這個環境還是銅板價的公司，可能接下來股價大概就是這樣了（本來想說這輩子就是這樣了）
因為貴的只會更貴、便宜的只會更便宜。
◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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