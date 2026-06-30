快訊

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

中市第二警分局偵查隊小隊長涉毒遭押 市警局祭2大過免職處分

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科（2454）外資目標價喊到1萬元！估2028年EPS達285.6元…股添樂：貴的只會更貴

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
麥格理報告以ASIC營收占比提高及旗艦晶片有望切入三星為由，將聯發科（2454）目標價喊上一萬元。本報資料照片
麥格理報告以ASIC營收占比提高及旗艦晶片有望切入三星為由，將聯發科（2454）目標價喊上一萬元。本報資料照片

＊原文發文時間為6月29日

麥格理今天出一篇報告，把聯發科（2454）的目標價直接拉到10000塊。

理由一是發哥在ASIC營收占比會越來越高，相信發哥除了GOOGLE TPU之外還會有第二個CSP專案會出現；

理由二是相信發哥的旗艦晶片有極高機率進入三星Galaxy S系列，緩解後面幾年5G手機晶片因為因為記憶體價格上漲所面臨的下行壓力。

預估2028年發哥EPS為285.6塊，套上35倍的本益比，目標價就是10000塊。

發哥現在3900塊，代表還有6100塊要漲。

發哥年初才1500塊，上半年還沒過完，最高漲到快5000塊，現在外資喊到10000塊。

先不論這是不是「外資的嘴、騙人的鬼」。

確實台股現階段有競爭力的公司，股價動輒都是4位數起跳。而且不少都成了「萬金股」，就算透過零股購買，壓力也不小。

可見未來要參與這些績優股的行情，大概只能更廣泛地透過ETF來執行。

所以不要再問有沒有那種「現在銅板價，未來萬金價」的股票可以買。如果現在這個環境還是銅板價的公司，可能接下來股價大概就是這樣了（本來想說這輩子就是這樣了）

因為貴的只會更貴、便宜的只會更便宜。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

油價跌、暑假到還是沒飛？他抱星宇航空（2646）嘆「怎麼一直跌」 股民點出關鍵

00403A、00985A、00991A第二季績效冠軍出爐！詹璇依：這檔經理人被封「產業獵人」操作快狠準

00919配息爆衝！高點清倉聯電 楚狂人「別看高息就ALL IN」：1元是翻倍飆股的告別禮

87歲阿公曬0050對帳單獲利翻倍！還開示孫女：別害怕、繼續買！然後快睡覺

相關新聞

聯發科（2454）外資目標價喊到1萬元！估2028年EPS達285.6元…股添樂：貴的只會更貴

麥格理將聯發科目標價調升至1萬元，預期2028年EPS可達285.6元，並指出ASIC營收增長將帶動公司未來表現。近期聯發科股價從1500元漲至3900元，市場信心強勁。

「台積電正二」沒了！台灣證交所拒推個股槓桿型ETF 網酸：什麼都不開放超保守

台灣證交所宣布不會推出個股槓桿型ETF，因考量市場環境及投資人保護，強調現行的槓桿工具已足夠，引發PTT網友熱烈討論。部分網友批評政策過於保守，認為台灣市場與韓國有所不同。

台股狂瀉⋯杜金龍仍看好台積電、聯電！網酸「立場反覆」：多龍vs空龍

台股日前重挫逾1600點，創史上第三大單日跌點，權值股、高價股與AI族群同步承壓。資深分析師杜金龍受訪指出，投資人此時不應盲目殺低，而應回頭檢視企業獲利與持股基本面，並點名台積電、聯電、南亞科與華邦電仍具後續表現空間。不過相關說法在PTT股板引發熱議，多數網友並非聚焦個股，而是質疑杜金龍近期多空說法反覆。

外資上調聯發科目標價⋯他嗨喊：發哥要發了！網反酸出貨文

麥格理證券最新報告大幅調升聯發科目標價至1萬元，較原先5850元上修71%，並維持「表現優於大盤」評等，主因看好聯發科在ASIC客製化晶片領域迎來爆發性成長。不過消息在PTT股板引發熱烈討論，多數網友對1萬元目標價抱持高度懷疑，直呼「出貨文」、「外資急了」。

油價跌、暑假到還是沒飛？他抱星宇航空（2646）嘆「怎麼一直跌」 股民點出關鍵

網友持有星宇航空（2646）股票，原以為油價回跌及暑假旅遊旺季將利好航空股，卻發現股價持續下滑，引發討論。許多網友認為問題在於星宇航空本身，並強調投資需考量各種因素。最終原PO表示將認賠殺出，並呼籲其他投資者需深入研究。

台積電（2330）法說會7月16日登場 網嗨喊：台股五萬點臨門一腳？

台積電將於7月16日下午2點舉行第二季法說會，地址為台北文華東方酒店，屆時將公布2026年第2季財報及第3季業績展望。網友對此熱議，期待影響台股走勢，有人預測可能推動台股達五萬點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。