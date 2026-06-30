「台積電正二」沒了！台灣證交所拒推個股槓桿型ETF 網酸：什麼都不開放超保守

韓國近期因個股2倍槓桿ETF引發市場劇烈波動，多次出現熔斷機制，也讓外界關注台灣是否跟進開放相關商品。根據中央社報導，證交所表示，考量市場環境、投資人保護及ETF商品特性，目前不考慮開放個股ETF，也不會推出個股槓桿ETF。

證交所指出，台灣目前槓桿型與反向型ETF追蹤標的大多為指數，而非單一個股；另外，台灣股票與ETF單日漲跌幅限制為10%，不同於韓國30%的漲跌幅制度，因此商品設計與市場監理皆有所不同，不致出現韓國因個股槓桿ETF加劇市場波動的情況。

消息曝光後，PTT網友討論熱烈，不少人認為台灣已有其他槓桿工具可用，留言表示「個股期就夠了」、「投資人不會自己槓桿喔，你融資按下去就是正2.5了啊」、「都自己融資衝進去的」。

也有網友對政策表達不同看法，直言「什麼都嘛不開放 超級保守」、「還什麼亞洲那斯達克 笑死」、「台積電正二沒了」，也有人認為「韓國就是有各種匪夷所思的事情發生」，認為台韓市場環境本就不同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。