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油價跌、暑假到還是沒飛？他抱星宇航空（2646）嘆「怎麼一直跌」 股民點出關鍵
一名網友在PTT表示，自己持有星宇航空（2646）4張，原以為近期油價回跌，加上暑假旅遊旺季即將到來，航空股應該迎來利多，沒想到股價仍持續走弱，因此發文詢問「航空業真的有這麼差？」引發討論。
不少網友認為，問題不一定出在航空產業，而是個股差異，紛紛留言「有沒有可能是因為他是星宇」、「買錯家吧」、「長榮航跟華航這波都漲多少了，幹嘛選星宇這種最弱的」、「應該是星宇的問題」。
也有網友指出，航空業的投資重點不只看油價，還要觀察貨運、機隊規模與獲利能力，留言「好賺的是載貨又不是載人」、「航空不是難賺，是資本支出回收週期超級長」、「星宇前期投資太多還在攤，買他就要賭長期的」。
面對眾多留言，原PO最後也回覆表示，「好吧 謝謝大家 真的是我自己的問題，明天認賠殺出吧」，引來其他網友提醒「買個股就要好好研究該公司的營運情況」、「已知利多不算利多」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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