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台積電（2330）法說會7月16日登場 網嗨喊：台股五萬點臨門一腳？

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電第二季法說會將於7月16日登場，市場關注第2季財報、第3季展望，以及是否帶動台股挑戰五萬點。路透
台積電第二季法說會將於7月16日登場，市場關注第2季財報、第3季展望，以及是否帶動台股挑戰五萬點。路透

台積電（2330）第二季法說會時間出爐，將於115年7月16日下午2點舉行，地點在台北文華東方酒店B2文華廳，會中將公布2026年第2季財務報告，以及2026年第3季業績展望。

原PO在PTT股板貼出資訊後，也直接拋問「台股五萬點臨門一腳，會不會就是這天呢？」引發網友討論，不少多方留言喊「TSM99（救救）大盤」、「多軍一起推上五萬 嘎爆外豬」、「台積電法說會超級核彈」、「一路噴到法說會前」。

不過，也有網友對法說會行情保持觀望，認為利多可能已提前反映，留言「已反應」、「都是老話重提」、「法說就是獲利了結的時候」、「每次法說結束都先跌幾天」。

也有不少人把焦點放在「法說會」與「法會」的老梗上，留言「開法會」、「空軍的法會」、「法會登場」、「法會倒數」，還有人酸「上次開完變法會」，顯示市場對台積電法說後走勢仍有不同想像。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股

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