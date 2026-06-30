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麻吉大哥虧賣NFT！網酸「電子垃圾」：不用替有錢人擔心

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣藝人「麻吉大哥」黃立成近日在加密市場連續虧損，過去一個月出售34個無聊猿NFT，損失近九成，帳戶餘額曾僅剩8.1萬美元。雖然引發熱議，但網友認為其財力不受影響，多數質疑其交易策略。圖／摘自黃立成臉書
台灣藝人「麻吉大哥」黃立成近日在加密市場連續虧損，過去一個月出售34個無聊猿NFT，損失近九成，帳戶餘額曾僅剩8.1萬美元。雖然引發熱議，但網友認為其財力不受影響，多數質疑其交易策略。圖／摘自黃立成臉書

台灣藝人「麻吉大哥」黃立成近期在加密貨幣市場的操作再度成為話題。根據鏈上監測平台Lookonchain資料，黃立成近一個月持續虧本出售持有多年的「無聊猿（BAYC）」NFT，並因槓桿多單接連遭到清算，帳戶餘額一度僅剩約8.1萬美元（約新台幣258萬元），相關消息曝光後，也在PTT股板引發熱烈討論。

媒體報導指出，黃立成過去一個月共出售34個無聊猿NFT，換得399枚以太幣（ETH），總價值約63.1萬美元，但幾乎每筆交易都處於虧損狀態。其中，編號#6057的NFT最具代表性，四年前以76.84枚ETH購入，如今僅以7.65枚ETH售出，損失約九成。此外，他持續做多以太幣部位，也多次遭交易平台強制平倉，甚至曾在社群發文向知名分析師Tom Lee喊話求助。不過隨後他又發文表示「ETH的復仇」、「Machi準備跑起來了」，顯示仍未放棄多頭布局。

一名網友在PTT發文表示，外界不必過度擔心黃立成的財務狀況，指出其身家遠高於此次虧損規模，並認為若他一路堅持做多，以比特幣近期從低點反彈至高點的行情來看，未必沒有賺回來的機會，甚至認為真正值得關注的是他是否開始出售其他大型資產。

PTT網友則出現兩派看法。一派認為，以黃立成的財力，即使連續爆倉數次也難以傷筋動骨，「不要替有錢人擔心」、「人家輸掉的還比一般人有錢」、「真正賣掉豪宅再來擔心也不遲」。也有不少人質疑，黃立成可能還有其他帳戶或資產，公開帳戶未必代表全部財務狀況，因此外界難以從單一地址判斷其整體持倉。

另一派則聚焦在交易策略本身，不少網友直言，在明顯空頭趨勢下仍持續開高槓桿多單，「有交易經驗的人都看得搖頭」，認為順勢操作或暫時空手都是更合理的選擇。也有人指出，NFT如今流動性大幅下降，「現在還有人願意接手無聊猿已經算奇蹟」，甚至形容NFT只是「電子垃圾」，認為黃立成此時出售，某種程度也反映市場熱潮已大不如前。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃立成 NFT

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