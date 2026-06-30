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中國振興內需不該依賴補貼！網曝當地「消費降級現狀」：餐飲價格都下降

聯合新聞網／ 綜合報導
中國內需不振持續困擾，專家呼籲應重視社保與住房等結構性問題，而非僅依賴補貼。網友在PTT指出，餐飲價格下降，消費意願低迷，顯示市況轉弱，形成惡性循環。（美聯社）
中國內需不振持續困擾，專家呼籲應重視社保與住房等結構性問題，而非僅依賴補貼。網友在PTT指出，餐飲價格下降，消費意願低迷，顯示市況轉弱，形成惡性循環。（美聯社）

中國內需不振問題持續受到關注，專家建議應從社保與住房等長期結構性痛點著手，而非僅依賴短期消費補貼。相關新聞在PTT股板引發討論，原PO指出，即使中國近年推動補貼政策，民眾消費意願仍偏弱，實際走訪上海及二線城市時，也明顯感受到餐飲與商場景氣轉弱，價格競爭愈來愈激烈。

根據媒體報導，中國前國務院發展研究中心副主任劉世錦指出，要提升中低收入族群消費，商品補貼效果有限，應將重點放在基本養老金與農民工住房問題。他建議2026年至2030年間，將城鄉居民基本養老金提高至每月1000元人民幣，並透過劃撥國有資本收益及財政補貼支應資金，以帶動新增需求與GDP成長。

一名網友在PTT發文表示，中國消費不振已非單靠補貼能解決。即使政府推出國補，民眾仍可能選擇存錢而非消費，出國旅遊也明顯降級，過去赴歐美旅遊者改去日本，原本去日本者則轉向國內旅遊。他也觀察，上海部分餐廳價格逐年下降，與台灣餐飲價格持續上漲形成強烈對比；二線城市商場與餐廳人潮更顯冷清，茶飲品牌也陷入低價競爭。

不少網友將此現象視為通縮與內卷問題。有留言指出，低價競爭雖讓消費者短期感覺東西變便宜，但企業獲利下滑後，薪資難以提升，員工更不敢消費，進一步壓低需求，形成惡性循環。也有人認為，中國房市泡沫破裂後，財富效果消失，加上就業與收入不穩，自然導致民眾提高儲蓄、不願花錢。

另一派網友則認為，低物價對外部消費者有利，像淘寶、京東商品變便宜，對台灣消費者反而是好事。也有人指出，現在赴中國旅遊CP值提高，餐飲與住宿價格相對划算。不過反方則提醒，若物價下跌伴隨薪資減少、失業率上升，就不是健康的便宜，而是需求不足造成的通縮壓力。

此外，討論也延伸至中國制度與社會安全網。不少網友認為，真正痛點在於居民缺乏足夠社保、就業保障與可支配所得，因此即使發錢也難以根本提振信心。整體來看，PTT討論普遍認為，中國消費不振並非單一補貼政策能解決，而是房市、收入、社保與人口結構交織下的長期問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國 補貼 餐飲 上海

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