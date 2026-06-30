台股狂瀉⋯杜金龍仍看好台積電、聯電！網酸「立場反覆」：多龍vs空龍

台股日前重挫逾1600點，創史上第三大單日跌點，權值股、高價股與AI族群同步承壓。資深分析師杜金龍受訪指出，投資人此時不應盲目殺低，而應回頭檢視企業獲利與持股基本面，並點名台積電、聯電、南亞科與華邦電仍具後續表現空間。不過相關說法在PTT股板引發熱議，多數網友並非聚焦個股，而是質疑杜金龍近期多空說法反覆。

根據媒體報導，杜金龍認為，若以今年與明年上市櫃企業獲利成長來看，台股本益比並不算高，若以2027年獲利基準估算，大盤本益比甚至可降至17倍，在多頭市場中可視為偏便宜。他指出，台積電仍是台股多頭火車頭，若明年EPS上看150元，以20倍本益比估算，股價有機會往3000元靠攏。

除台積電外，杜金龍也看好聯電突破長期壓抑格局後，有機會挑戰歷史高點；至於南亞科、華邦電，則受惠AI硬體中記憶體占比提升，市場評價邏輯可能從過去的景氣循環股，逐步轉向成長股模式。原PO則在心得中表示，「台股大盤只信杜龍」，認為這次產業結構確實不同，投資人應抓緊安全帶，不要被外資甩尾出場。

不過，PTT網友多半對杜金龍的說法抱持懷疑態度。許多人指出，他近期才有看空台股、提醒可能回測4萬點的說法，如今又點名權值股與記憶體仍有戲，讓人難以判斷究竟偏多還是偏空。留言中出現「多龍vs空龍」、「一早一篇看空一篇看多」、「包牌穩贏」等批評，認為名嘴常同時保留多空說法，日後再挑對的一邊宣傳。

也有網友認為，這類分析常是「看盤說故事」，漲時喊漲、跌時喊跌，參考價值有限。部分人更直言，與其聽名嘴解盤，不如回到自身持股與風險承受度，因為沒有人能準確預測市場短期波動。另仍有少數網友認同台積電與記憶體族群長線偏多，認為若台積電回檔仍是核心買點，南亞科、華邦電等記憶體股在AI需求支撐下也可能續強。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。