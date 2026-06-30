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外資上調聯發科（2454）目標價⋯他嗨喊：發哥要發了！網反酸出貨文

聯合新聞網／ 綜合報導
麥格理證券將聯發科目標價上調至1萬元，較原先估算增71%，並維持「表現優於大盤」評等，認為ASIC客製化晶片需求強勁。然而，PTT網友對此目標價反應懷疑，質疑為「出貨文」。（路透）
麥格理證券將聯發科目標價上調至1萬元，較原先估算增71%，並維持「表現優於大盤」評等，認為ASIC客製化晶片需求強勁。然而，PTT網友對此目標價反應懷疑，質疑為「出貨文」。（路透）

麥格理證券最新報告大幅調升聯發科目標價至1萬元，較原先5850元上修71%，並維持「表現優於大盤」評等，主因看好聯發科在ASIC客製化晶片領域迎來爆發性成長。不過消息在PTT股板引發熱烈討論，多數網友對1萬元目標價抱持高度懷疑，直呼「出貨文」、「外資急了」。

根據媒體報導，麥格理認為，聯發科雖面臨智慧型手機晶片市場短期逆風，但次世代TPU等ASIC客製化晶片需求強勁，2028年ASIC營收有機會由原估180億美元大幅上修至400億美元。報告也指出，若聯發科旗艦SoC打入三星Galaxy S系列，將有助抵銷未來5G手機晶片需求下滑壓力。

一名網友在PTT轉貼新聞後表示，「發哥真的要發了」，認為聯發科目前股價不到4000元，距離目標價仍有6000元空間；若依報告估算2028年EPS達285.6元，即使給予20倍本益比，5710元也可視為股價底部，因此看好後續仍有相當上漲潛力。

不過，網友反應多半偏向質疑與調侃。許多人認為1萬元目標價過於誇張，尤其聯發科近期連5000元都尚未站穩，外資卻直接喊到五位數，讓人難以信服。有留言直言「5000都沒摸到就在喊1萬」、「我喊兩萬」、「一萬太小看發哥了，我給10萬」，以反諷方式表達不信任。

另一類留言則將此解讀為外資出貨訊號。不少網友認為，當股價近期表現疲弱時突然發布超高目標價，難免讓人懷疑是為了吸引散戶接盤。「麥格理=賣給你」、「我OK你先買」、「看這麼高自己慢慢買，幹嘛講出來」等留言成為討論主流，也有人質疑外資若真看好，應先在市場大力買進，而非只發布報告。

也有網友從基本面角度提出疑慮。部分投資人認為，聯發科股本龐大，若股價上看1萬元，對應市值將極為驚人，必須搭配非常強勁且確定的獲利成長才合理。有人質疑ASIC營收預估從180億美元上修至400億美元的依據並不清楚，也有人認為2028年仍太遙遠，現在用三年後的本夢比推估股價，充滿不確定性。

不過，也有少數網友認為不能完全否定聯發科長線機會。有人指出，若聯發科成功擺脫過往手機晶片循環，切入CSP客製化晶片與AI ASIC市場，確實可能打開新的估值空間；也有人認為短期雖難以達標，但長線挑戰高價位並非毫無可能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 外資

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