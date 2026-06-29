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四貸同堂退燒？股票質借兩個月少621億元 網兩派戰翻：政府管太多、去槓桿是好事
金管會為防堵投資人「四貸同堂」過度槓桿，今年4月底要求證交所督導券商強化股票質借授信與風險控管，政策效果逐漸浮現。根據最新統計，截至6月26日，券商不限定用途款項借貸餘額已由4月底高點大幅下滑，市場估計約回收621億元股票質借資金。
報導指出，隨著券商陸續祭出「到期不續借」、「調高借款利率」、「調降可借額度」等措施，加上部分投資人提前還款，股票質借餘額兩個月減少約171.84萬張。不過，目前餘額仍超過1400萬張，仍處於相對高檔，後續是否持續去槓桿，仍有待觀察。
文章也提到，近期包括元大證金、兆豐證券等陸續調升借款利率，且不少券商限縮或暫停受理新案。部分投資人因此轉向銀行申辦股票質借，但銀行授信審查相對嚴格，若無法取得資金，可能必須出售持股償還借款。
PTT鄉民則掀起正反討論，有人認為政府介入過多，留言表示「政府這樣不對吧，阻止人民變富的機會」、「合法 又有銀行券商敢借 關政府屁事」；也有人支持降低市場槓桿風險，直言「這樣操作是沒錯的，不然那天突然大利空 這些四貸 五貸 六貸的會倒一片」、「這樣也好 免得崩盤時像韓國一樣骨牌效應」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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