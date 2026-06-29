台股衝破4萬八點要泡沫了？郭哲榮曝散戶進場大盤不會崩盤的「三大原因」

針對近期國泰金控在2026年6月最新公佈的調查報告顯示，台灣股市迎來史上最強信心，接近一半的民眾表示想要把手上現金甚至解約定存拿來投資股市，分析師郭哲榮對此現象進行了深入剖析。

散戶一片看好是崩盤前兆？

他指出，許多市場老手看到這類新聞的第一反應往往是冒冷汗，擔憂這是「擦鞋童理論」再現、台股即將崩盤的前兆，但散戶一片看好是否真的等同於大崩盤前兆，必須從歷史與基本面來客觀分析。

根據該份調查數據，民眾對台股的樂觀指數從5月的45.5一口氣噴發到6月的54.5，風險偏好指數更是衝上40.6的歷史新高...

更誇張的是，有高達49.6%將近一半的民眾表示想解約定存投資股市，此比例是史上第一次超越選擇按兵不動的人。

回顧歷史，從1929年美股大崩盤前的擦鞋童事件、1990年代台股本益比炒到100倍後從12682點一路狂瀉至2485點、1989年日股泡沫化開啟失落的30年，到2021年台股航海王熱潮中長榮從233元崩跌至85.5元，這些案例都顯示散戶過度瘋狂容易導致籌碼凌亂，稍有風吹草動就易引發多殺多，這也是老手感到恐懼的原因。

然而郭哲榮引述反例指出，金融市場並非如此簡單...

在1995年至1996年網路泡沫前期，散戶瘋狂湧入科技股，當時Fed主席葛林斯潘在1996年底便公開警告市場出現非理性繁榮，當時那斯達克指數在三年內漲了快一倍至1300點附近，但若當時聽從警告下車，就會錯過隨後長達四年、直到2000年衝上5000點才見頂、漲幅將近四倍的行情。

同樣地，2020年台股第一次突破12682點歷史天價時，散戶零股交易人數創歷史新高，若當時因散戶太多而離開，就賺不到後來大盤從8523點一路漲到18619點的行情。

因此他認為，目前行情雖有小幅泡沫，但不用過度緊張，等大幅泡沫時再擔心即可。

郭哲榮分析散戶進場不崩盤三大原因

郭哲榮分析散戶進場卻不會立刻崩盤有三個原因。

第一是「資金接棒」 散戶解約定存的資金剛好接手了大部分法人獲利了結的籌碼，只要基本面夠強，這股資金就會成為推升大盤的活水 第二是「軋空行情」 當市場過熱時會引來大戶或機構成為空方，大盤持續上漲會迫使這些空單停損買回，進而轉化為推升指數的買盤 第三是多頭的「成熟期特性」 華爾街名言指出「行情總是在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在希望中毀滅」，散戶樂觀代表市場進入成熟期，而成熟期有時可維持數月甚至數年

他強調，台股能從去年底26000點一路衝破48000點歷史新高，關鍵在於是否有真實的獲利與基本面支撐。

從目前的市場環境來看，郭哲榮指出兩大實質利多。

首先，美伊停戰進入談判，油價明顯下滑減輕了通膨壓力，美國Fed並沒有迫切升息的必要性；其次更重要的利多，是AI產業的實質獲利正在暴衝。

現在AI已發展出AI助理、AI自駕車與AI醫療，科技巨頭如微軟、Google、亞馬遜等正瘋狂擴建資料中心，全球AI自動駕駛也逐步普及，台灣特斯拉FSD亦即將上線，人型機器人更步入商業化。

只要企業有強勁的EPS做後盾，這與1990年代純靠資金堆疊、本益比100倍的泡沫有本質上的不同。

現在散戶雖然瘋狂，但買的是正在賺大錢的世界級企業。歷史雖證明散戶太樂觀易引發崩盤，但同樣證明股市在崩盤前，可以帶著這份樂觀繼續狂飆，如同技術分析中強勢多頭的「高檔鈍化」現象，指標在80以上持續背離，股價依舊不回頭地往上噴。

管風險分批進場、嚴禁融資

最後，郭哲榮奉勸投資人面對現在的台股絕對不要預設高點，但必須嚴格控管風險。他建議若想解約定存進場，切勿一次全部投入（ALL IN），應採取分批進場，並永遠保留2到3成現金。

他特別強調，絕對不要使用融資、開槓桿或借錢，甚至去買兩倍槓桿的ETF，因為一旦行情看錯又不停損，不論有多少錢都不夠賠；只要不用融資，即便在4萬點買進遇到大回檔，拉長來看依然是大賺特賺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。