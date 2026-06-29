台達電（2308）狂跌三成該怎辦？陳重銘曝關鍵隱憂：股價比台積電貴合理嗎

＊原文發文時間為6月28日

針對粉絲熱烈詢問台達電（2308）最近股價下跌三成該如何因應，不敗教主陳重銘指出，投資人首先必須了解台達電的核心業務。由於目前的伺服器運算速度越來越快，耗電量也隨之大幅增加，台達電所生產的電源供應器與散熱系統，確實有緊跟著市場的發展潮流。

然而陳重銘直言，台達電先前的股價漲幅過大。從獲利面來看，台達電去年的EPS大約為23元，今年第一季則賺了7.9元，法人預估今年全年大概可以賺到39元。

若對比前一陣子兩千多元的股價，當時的本益比確實偏高...他感嘆，現在市場往往不看本益比而是看「本夢比」，法人甚至紛紛預估台達電明年可以賺到六、七十元，後年甚至能賺到90元到100元。雖然炒作明年或後年的股價很容易，但投資人必須注意實際獲利的狀況。

陳重銘提醒，現在AI記憶體等零件樣樣都在漲，價格高漲是否會導致伺服器需求下調，進而影響相關供應鏈，是需要保持警惕的。因此，對於目前的市場走勢千萬不要過於樂觀。

對於目前台達電股價跌到1800元是否算便宜，陳重銘分析，若以今年EPS大約40元來計算，本益比仍高達40幾倍。即便保守預估明年EPS成長到60元，用明年的獲利來衡量，目前的股價本益比依然有30倍，他個人認為還是偏貴。

陳重銘進一步以台積電進行對比，指出台積電這麼優秀的公司，本益比也才大約25倍。台積電今年EPS預估可以賺到接近100元（約90幾元），股價在2500元上下；反觀台達電今年才賺約40元，股價先前卻漲得比台積電還要高，他認為這顯然存在問題，並奉勸投資人千萬不要盲目追高。

最後陳重銘表示，如果股價持續修正，他會希望看到本益比能降低到30倍以下，甚至回到25倍左右的合理區間。在零件成本昂貴、實際出貨量仍存有疑問的現況下，他再次呼籲投資人務必小心謹慎，操作上記得切勿追高。

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