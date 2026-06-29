大跌就覺得完蛋？謝晨彥：拒絕幻覺思考！富台指結算後迎轉折

財經專家謝晨彥面對桌上與紙箱內滿滿待簽的書籍，開玩笑地表示這簡直是在折騰他，但他也強調既然已經答應讀者，就一定會兌現承諾。他指出，這本送給大家的《ETF佛系致富》非常值得一讀。

謝晨彥分析，近期股市波動劇烈，投資人常陷入追高也不是、低接也不是的兩難困境。

針對這種市場現況，他在書中特別傳授如何運用「股債雙軌」的觀念來進行定期定額投資，這套方法將成為幫助投資人資產實現「十倍速成長」的加速器；他呼籲拿到這本書的讀者，務必要好好研讀。

他也勉勵投資人千萬不可以陷入「幻覺思考」，不要因為一天的股市大跌就覺得完蛋。

他進一步分析指出，近期包含韓國股市等市場都受到一些因素影響，預期在富台指結算之後，盤勢將逐漸迎來轉折。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。