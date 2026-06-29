景氣好卻賣不動？網揭「有錢也不買車」原因：寧可丟股市

一名網友在PTT發文表示，近年股市大漲、科技業分紅創高，照理說消費力應該提升，但代理豪車龍頭財報變差、國內車廠營收也持續下滑，讓他好奇「景氣超好，但車子賣不太動 why？」引發熱烈討論。

不少網友認為，資金都流向股市，比起購買一落地就折價的新車，更願意把錢放在投資市場，留言表示「錢都拿去投股市了 那有錢買一落地就折價的車」、「AI時代先累積資產比較重要」、「股票放到年底多賺一台車不香嗎？」。

也有不少人直言，車子本身就是消耗品或負資產，持有成本高、折舊快，加上保養、保險、停車費等支出，認為「車子是負資產」、「買車耗損財，股市還沒賺夠啦」、「買車的錢放在股市，幾個月後就可以買雙B」。

此外，部分網友認為，現在交通方式更多元，加上不少人都在等待進口車關稅調整，因此暫緩購車，「台北坐捷運就好」、「叫Uber就好了」、「大家都在等0關稅啊，晚一年少幾十萬」，也有人指出疫情期間已換過車，短期內沒有再次購車需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。