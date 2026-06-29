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美伊又傳停火！周末開打、開盤前和談 網：雙方多單布局好了

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊局勢傳出停火並重啟談判，消息引發PTT股板熱議，不少網友認為「周末開打、開盤前停火」劇情反覆上演，市場情緒也跟著震盪。（路透）
美伊局勢傳出停火並重啟談判，消息引發PTT股板熱議，不少網友認為「周末開打、開盤前停火」劇情反覆上演，市場情緒也跟著震盪。（路透）

美伊局勢再傳轉機，有網友在PTT分享新聞指出，外媒報導美國伊朗已同意暫停近期在波斯灣的敵對行動，並將針對荷姆茲海峽爭議重啟談判，雙方預計週二在卡達會晤。不過報導也提到，白宮尚未正式回應，路透社目前也無法獨立證實此消息。

原PO在心得中直呼「瘋子阿」、「到底想怎樣」，認為局勢一下升溫、一下又傳停火，讓投資人難以判斷到底該賣股還是繼續當「貪狗」，甚至形容「簡直會精神錯亂」。

消息曝光後，網友反應相當熱烈，不少人認為這類停火、開打消息已經反覆出現多次，留言表示「第幾次了」、「周末隨便打 周一開盤前停火 已經演幾次啦」、「每次禮拜五晚上就開打 禮拜一早上就和談」。

也有網友把焦點放在市場操作，直言「感覺在炒股」、「雙方多單布好了，可以停火談判了！」、「假日打 開盤停」、「就是要這樣打打停停台股才會漲」，還有人笑稱「川投顧又做多啦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

荷姆茲海峽 伊朗 卡達 波斯灣 白宮 炒股 美國

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