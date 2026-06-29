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融資餘額衝破6100億元！台股單周蒸發6.1兆‥網喊「拉回就是買點」有人憂斷頭潮

聯合新聞網／ 綜合報導
台股單周市值蒸發6.1兆元、融資餘額突破6100億元，引發PTT網友熱議，對後市看法分成逢低布局與留意融資風險兩派。中央社
台股單周市值蒸發6.1兆元、融資餘額突破6100億元，引發PTT網友熱議，對後市看法分成逢低布局與留意融資風險兩派。中央社

台股上周重挫引發市場關注，有網友分享新聞指出，台股單週下跌1893點、市值蒸發6.1兆元，市場融資餘額仍超過6100億元，若國際股市持續震盪，高槓桿操作恐增加融資斷頭賣壓，提醒投資人留意風險。

新聞內容提到，外資單週賣超3312.37億元，自營商也賣超1191.02億元，合計三大法人賣超4245.09億元。基金經理人王偉哲表示，目前市場融資餘額仍高，若國際市場持續波動，短線容易引發獲利了結或融資斷頭，進一步放大指數震盪。

文章曝光後，引發PTT股板熱議，不少網友認為目前融資規模仍不足以引爆全面性殺盤，紛紛留言表示，「越跌越買 有種台股腰斬!!」、「沒事，繼續」、「下禮拜連續漲五天看誰還敢恐慌亂叫」、「拉回就是買點」。

另一派網友則認為，真正的融資清洗可能還沒開始，也有人持續觀望後續走勢，留言指出，「融資不死 空頭不止」、「等畢業文出來差不多就要反彈了」、「目前還沒看到畢業文」、「空手或減少持股為妙，大跌不是不可能，等融資有天大退場才是進場時刻」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 融資 基金

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