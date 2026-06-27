台股暴跌1683點！外資狂砍1431億…陳重銘示警蘋果漲價疑慮：恐砍台灣代工價

台股大盤26日崩跌1683點，創下台股史上第三大跌幅，外資更瘋狂賣超1431億元，寫下有史以來第二大賣超紀錄。

對此，財經專家「不敗教主」陳重銘在影音內容中直言，大盤崩盤最主要的原因就是「之前漲太多了」，並點名權值股台積電與聯發科是今日的頭兩號戰犯。

陳重銘分析，台積電面臨跌到2330元、2340元的邊緣，差點失守；而聯發科更是一路跌停，除了先前漲多因素外，高通等競爭對手的出現也帶來壓力。

此外，陳重銘也提出對蘋果供應鏈的隱憂，他指出，近期因為記憶體、被動元件及原料拼命大漲，導致蘋果宣布漲價，這讓身為供應鏈的台灣企業面臨考驗，市場更擔憂蘋果是否會順勢砍台灣的代工價格，進而衝擊台灣企業的獲利，目前局勢確實讓人「「霧煞煞」」。

面對台股高點震盪與資金洗牌，陳重銘判斷，電子股與AI概念股漲高之後，資金勢必會選擇退出避險；而市場上唯一能夠容納如此龐大資金的產業，答案就是金融股，加上7月即將迎來除權息旺季，金融股的表現值得投資人持續觀察。

陳重銘也大方透露自己近期的操作動態...他表示，自己先前借錢買進了700張彰銀，目前已經賺了快200萬元；至於操作一個禮拜的200張石油反1，由於油價已差不多回到2月開打前的部位，加上考量到反向型標的不適合長期持有，且同樣是借錢投資，因此在賺到20幾萬元後便決定「腳底抹油」全數出清。

他強調，股市高點震盪是必然的，針對過去漲太多的族群一定要小心，但仍可留意獲利不錯、過去卻沒漲到的低估值族群。

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