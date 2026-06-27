台股重挫1683點！作家嘆1句 股民全嗨翻：7月2日準備進場

台股26日重挫，加權指數終場大跌1683.5點，不少投資人趁勢思考是否加碼進場。對此，知名作家黃大米分享，股市大跌其實很想趁機加碼買進，但無奈手邊資金已經用完，忍不住感嘆「錢到用時方恨少」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

黃大米在臉書表示，面對台股大幅修正，她第一時間想到的是趁低點多買一些，只可惜目前已沒有多餘資金，因此深刻體會到「錢到用時方恨少」的感受。她也認為所謂「財富是等出來的」，就是平時保留部分現金，等到市場大跌時再進場布局。

黃大米笑稱，自己只要每次出國，股市似乎就容易翻紅，預告7月3日將出國，提醒大家可以在7月2日準備進場、提前布局，還幽默表示「我滾得越遠，股市就會漲得越多」。

貼文一出後，不少網友都表示「預備現金7/2看準進場，反正你7/3出國」、「預備隊是很重要的！我是經常保持一個預備隊隨時準備參加戰鬥」、「我要等可愛的大米出國前一天7/2再加碼」、「我也是，價格很香，但沒錢加碼了」、「是7月份出國啊？改成今晚吧！」、「有同感，今天價位好漂亮，但子彈沒了，只能乾瞪眼」。

台股持續走強，也吸引不少投資新手進場。本站曾報導，一名網友分享，自己接觸股市約半年，目前以定期定額方式投資0050，遇到市場回檔時，就會逢低加碼。雖然抱持長期持有的觀念，但他也好奇是要等到退休後再逐步變現？還是人生中應該有某個契機點，把股票換成現金來實現獲利？

對此，不少網友都表示「身上現金不夠，又需要用到錢的時候就可以賣，但建議需要多少賣多少，不要全部出清」、「長期存股，不就是需要用錢的時候再賣就好了」、「你要用錢的時候呀，總不會說存在銀行的錢啥時要拿出來花」、「要用錢的時候再賣呀，例如要買摩托車需要8萬，那就賣個8萬元的0050就好」、「有人生重大規劃，例如買房、買車、結婚、生病等，需要一大筆錢，就可以考慮要不要賣掉了」。

此外，也有網友回應「我個人做法是這次漲的高點比上次還高10%到15%就會先賣一點，等到跌一點再補」、「現在歷史新高分批出清，等崩盤再把資金在投入一定比長期持有賺得多」、「當這支股票已經沒有你繼續持有的價值，有更看好股票，但是手頭沒錢就先獲利，再投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。