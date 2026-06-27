台股大跌想加碼卻沒錢？黃大米痛悟巴菲特「財富是等出來的」 幽默喊：出國救台股

＊原文發文時間為6月26日

台股今天大跌，我好想再加碼多買一點，但我沒錢了

深刻了解到，什麼叫做「錢到用時方恨少」

終於了解到巴菲特說的，財富是等出來的。他在演講說中，他多數的時間沒有在進出股市，就是正常過日子，把錢留著，等著大跌時候進場撿便宜。

有人問巴菲特，你的投資心法這麼簡單，為什麼大家做不到

巴菲特說，因為大家都急著變有錢，頻繁進出股市，我鮮少買賣股票，如果一支股票你不打算長期持有，你就連一分鐘都不應該買。

總之，大家撐著點，我七月初就出國了，到時候台股就會翻紅了，我滾得越遠，台股漲得越多

為了救台股，一人一塊錢，送我上月球

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