快訊

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

蘋果暗示還有「漲價潮」！iPhone 18只是第一波 明年「恐有第二輪」

聽新聞
0:00 / 0:00

不贊成在股市大好的時辦退休？Jet Lee：應該是崩盤時候

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
股市腰斬仍能悠然退休才是真財務自由，退休重點非全然放鬆或逃避工作，而是能否規劃好有意義的生活型態。記者余承翰／攝影
股市腰斬仍能悠然退休才是真財務自由，退休重點非全然放鬆或逃避工作，而是能否規劃好有意義的生活型態。記者余承翰／攝影

台股大好，最近很多人在談退休

先說，我並不贊成在股市大好的時候辦退休。

真要說因為財務自由退休，那也應該是在股市崩盤的時候。

如果股市腰斬你還可以悠然的提出退休申請單，那你退休以後大概不用太擔憂未來。

但姑且不論股市行情，那你真的知道退休以後要做什麼嗎？

你有想過你退休後的生活型態嗎？

很多人說的提早退休，其實是討厭現在的工作。

很多人說的退休，其實只是生活變得漫無目的。

如果你討厭現在的工作，那你真的知道自己喜歡做什麼嗎？

每天打電玩、追劇，四處遊蕩就是你想要的人生？

如果你已經知道去做什麼事對自己有意義，只是因為缺錢。

那當然很支持你不用擔心錢以後就去做這件事。

但如果你只是為了支持自己不用為了錢而決定要不要去做，那有需要一定要賺到幾千萬、上億才夠嗎？

退休這件事有多少錢是其次，更重要的是你有沒有想好未來的生活型態如何。

有的人雖然很有錢了還是繼續工作，但那不是因為需要錢或是貪心想要賺更多錢。

說不定那個工作就是他實踐夢想或是幫助人的途徑。

所以當有人說已經很有錢還要繼續工作就是不懂過人生或是貪婪，我會覺得這樣的論點太過於獨斷，根本不能適用在每個人身上。

因為你並不知道別人決定好的生活型態長怎樣。

你口中的大神賺到一輩子衣食無慮的財富，結果還繼續在做交易。

你怎麼就不覺得他不會過人生或是很貪婪。

太多人因為現在的工作又煩又累，所以把退休當成是一種可以全然放下的解決方案。

但退休最重要的事情不是放鬆，而是你能決定好未來的生活型態。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

退休 台股 財務自由 崩盤

延伸閱讀

009826「台版VT」該跟？指數投資達人提三點感想：總算推出有益標的而非垃圾

台股暴跌逾1500點！隨時做好甜美行情將結束心理準備 股添樂：去不了東京還有旗津

台股跌千點算崩盤？網友吵翻：4萬多點就在喊崩是不是太早了？

0050該怎麼買手上有120萬資金？網喊「歐印刪App」：不用怕總會漲回來

相關新聞

不贊成在股市大好的時辦退休？Jet Lee：應該是崩盤時候

在股市高漲之際，Jet Lee提出不同觀點，認為應在股市崩盤時選擇退休。他強調，退休前應思考未來生活型態，而非僅因厭倦工作就急於退休。真正的退休應是自我實現，而非放鬆的逃避。

台股跌千點算崩盤？網友吵翻：4萬多點就在喊崩是不是太早了？

台股26日重挫，創下歷史單日第三大跌點，網友對崩盤看法分歧，認為在4萬多點談崩盤言之過早。部分投資人視此次回檔為進場機會，然而也有聲音提醒市場風險不容忽視。

台股暴跌逾1500點！隨時做好甜美行情將結束心理準備 股添樂：去不了東京還有旗津

台股今日暴跌1500點，近四天漲跌幅達3500點，跌幅7.6%。儘管如此，年內仍漲超65%，修正幅度被視為健康。投資者需調整心態，避免過度擴張槓桿。

外資放空8萬口真相曝光！謝晨彥拆解期貨結構：七成是套利、實質空單僅2萬多口

外資在台股的淨空單高達8萬口，但謝晨彥分析指出，其中七成為套利交易，實質空單僅約2萬2千口。市場不必過度恐慌，因投信的多單與外資的空單對應使得實際情況並不如預期。

當3年「全付男」慘遭戴綠帽 他狠甩月光族人生：終於存到一張0052

近年來投資理財議題相當火熱，不少人紛紛投入股市、ETF、基金等，希望替自己增加額外收入。有一名男網友表示自己之前是月光族，常常都把金錢花在女友身上，但對方最後仍劈腿分手，讓他痛定思痛，決心要開始投資理財，也從0存款一路湊齊到一張0052，貼文也獲得不少網友的鼓勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。