不贊成在股市大好的時辦退休？Jet Lee：應該是崩盤時候

台股大好，最近很多人在談退休。

先說，我並不贊成在股市大好的時候辦退休。

真要說因為財務自由退休，那也應該是在股市崩盤的時候。

如果股市腰斬你還可以悠然的提出退休申請單，那你退休以後大概不用太擔憂未來。

但姑且不論股市行情，那你真的知道退休以後要做什麼嗎？

你有想過你退休後的生活型態嗎？

很多人說的提早退休，其實是討厭現在的工作。

很多人說的退休，其實只是生活變得漫無目的。

如果你討厭現在的工作，那你真的知道自己喜歡做什麼嗎？

每天打電玩、追劇，四處遊蕩就是你想要的人生？

如果你已經知道去做什麼事對自己有意義，只是因為缺錢。

那當然很支持你不用擔心錢以後就去做這件事。

但如果你只是為了支持自己不用為了錢而決定要不要去做，那有需要一定要賺到幾千萬、上億才夠嗎？

退休這件事有多少錢是其次，更重要的是你有沒有想好未來的生活型態如何。

有的人雖然很有錢了還是繼續工作，但那不是因為需要錢或是貪心想要賺更多錢。

說不定那個工作就是他實踐夢想或是幫助人的途徑。

所以當有人說已經很有錢還要繼續工作就是不懂過人生或是貪婪，我會覺得這樣的論點太過於獨斷，根本不能適用在每個人身上。

因為你並不知道別人決定好的生活型態長怎樣。

你口中的大神賺到一輩子衣食無慮的財富，結果還繼續在做交易。

你怎麼就不覺得他不會過人生或是很貪婪。

太多人因為現在的工作又煩又累，所以把退休當成是一種可以全然放下的解決方案。

但退休最重要的事情不是放鬆，而是你能決定好未來的生活型態。

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