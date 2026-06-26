快訊

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

蘋果暗示還有「漲價潮」！iPhone 18只是第一波 明年「恐有第二輪」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌千點算崩盤？網友吵翻：4萬多點就在喊崩是不是太早了？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中重挫，引發PTT網友討論究竟是正常回檔還是崩盤，不少人針對外資空單、回檔幅度與是否該加碼展開熱烈討論。（本報資料照片）
台股盤中重挫，引發PTT網友討論究竟是正常回檔還是崩盤，不少人針對外資空單、回檔幅度與是否該加碼展開熱烈討論。（本報資料照片）

台股26日盤中重挫，PTT有網友發文表示，大盤可能創下歷史單日第三大跌點，雖然認為目前基本面穩健、本益比約30倍，也還在多頭震盪結構內，但仍分不清這波到底是「正常回檔」還是「崩盤」。他也提到，外資淨空單創新高達8萬1051口，因此好奇投資人現在應該減碼，還是趁回檔加碼。

貼文曝光後，不少網友認為現在談崩盤言之過早，留言表示，「4萬說崩盤?」、「跌不到3%叫崩盤 你不要買股票了吧」、「回檔10-15%都還是正常的吧」，也有人認為「離年線還有幾萬點的距離欸」、「到年線你再說崩還來得及」。

也有不少人認為這波反而是進場機會，紛紛表示，「給你上車的機會 還有時間在這邊問東問西」、「拉回就是買點一直拉回一直買」、「現在是正二購買甜蜜點」、「大跌 大買 大賺 懂嗎？」、「滿地鑽石 不撿嗎？」。

不過，也有網友持不同看法，留言指出「問就是崩盤 空頭大屠殺 這只是剛開始！」、「今天沒賣下週就是季線」、「外資期現都大賣是假的嗎」，認為後續仍須觀察市場走勢，不宜過度樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股6萬點非誇大…AI盈餘催生台積電3000元！尤昭文「1/3配置法」：0050和00910及這個

堅信台股只會漲不會跌...下殺散戶就衝進去抄底？專家提醒：1訊號沒出現別亂衝

009826「台版VT」該跟？指數投資達人提三點感想：總算推出有益標的而非垃圾

台股暴跌逾1500點！隨時做好甜美行情將結束心理準備 股添樂：去不了東京還有旗津

相關新聞

不贊成在股市大好的時辦退休？Jet Lee：應該是崩盤時候

在股市高漲之際，Jet Lee提出不同觀點，認為應在股市崩盤時選擇退休。他強調，退休前應思考未來生活型態，而非僅因厭倦工作就急於退休。真正的退休應是自我實現，而非放鬆的逃避。

台股跌千點算崩盤？網友吵翻：4萬多點就在喊崩是不是太早了？

台股26日重挫，創下歷史單日第三大跌點，網友對崩盤看法分歧，認為在4萬多點談崩盤言之過早。部分投資人視此次回檔為進場機會，然而也有聲音提醒市場風險不容忽視。

台股暴跌逾1500點！隨時做好甜美行情將結束心理準備 股添樂：去不了東京還有旗津

台股今日暴跌1500點，近四天漲跌幅達3500點，跌幅7.6%。儘管如此，年內仍漲超65%，修正幅度被視為健康。投資者需調整心態，避免過度擴張槓桿。

外資放空8萬口真相曝光！謝晨彥拆解期貨結構：七成是套利、實質空單僅2萬多口

外資在台股的淨空單高達8萬口，但謝晨彥分析指出，其中七成為套利交易，實質空單僅約2萬2千口。市場不必過度恐慌，因投信的多單與外資的空單對應使得實際情況並不如預期。

當3年「全付男」慘遭戴綠帽 他狠甩月光族人生：終於存到一張0052

近年來投資理財議題相當火熱，不少人紛紛投入股市、ETF、基金等，希望替自己增加額外收入。有一名男網友表示自己之前是月光族，常常都把金錢花在女友身上，但對方最後仍劈腿分手，讓他痛定思痛，決心要開始投資理財，也從0存款一路湊齊到一張0052，貼文也獲得不少網友的鼓勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。