台股跌千點算崩盤？網友吵翻：4萬多點就在喊崩是不是太早了？

台股26日盤中重挫，PTT有網友發文表示，大盤可能創下歷史單日第三大跌點，雖然認為目前基本面穩健、本益比約30倍，也還在多頭震盪結構內，但仍分不清這波到底是「正常回檔」還是「崩盤」。他也提到，外資淨空單創新高達8萬1051口，因此好奇投資人現在應該減碼，還是趁回檔加碼。

貼文曝光後，不少網友認為現在談崩盤言之過早，留言表示，「4萬說崩盤?」、「跌不到3%叫崩盤 你不要買股票了吧」、「回檔10-15%都還是正常的吧」，也有人認為「離年線還有幾萬點的距離欸」、「到年線你再說崩還來得及」。

也有不少人認為這波反而是進場機會，紛紛表示，「給你上車的機會 還有時間在這邊問東問西」、「拉回就是買點一直拉回一直買」、「現在是正二購買甜蜜點」、「大跌 大買 大賺 懂嗎？」、「滿地鑽石 不撿嗎？」。

不過，也有網友持不同看法，留言指出「問就是崩盤 空頭大屠殺 這只是剛開始！」、「今天沒賣下週就是季線」、「外資期現都大賣是假的嗎」，認為後續仍須觀察市場走勢，不宜過度樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。