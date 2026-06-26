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台股暴跌逾1500點！隨時做好甜美行情將結束心理準備 股添樂：去不了東京還有旗津

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
股添樂表示台股4天跌3500點僅是半年暴漲65%後的健康修正，痛苦者多因槓桿或科技股比重過高，呼籲趁反彈調整部位與心態，淡然面對市場波動。（記者余承翰／攝影）
股添樂表示台股4天跌3500點僅是半年暴漲65%後的健康修正，痛苦者多因槓桿或科技股比重過高，呼籲趁反彈調整部位與心態，淡然面對市場波動。（記者余承翰／攝影）

台股今天跌1500點，近4個交易日高低點落差3500點，跌幅7.6%，直接把台股跌成讀書館，各大群組一片靜悄悄。

不過咱客觀來說，台股今年以來最高點一度漲超65%，這還是半年不到就交出來的瘋狂績效，可以說是「漲半年抵2年」。

漲了65%，拉回修正7.6％，其實都還算是非常健康的幅度。如果你覺得很難受，那肯定是槓桿拉得太高、不然就是貝它沒有控制好（科技佔比太高），可以趁反彈調整一下。

不只調整部位，也可以調整心態，畢竟當前無風險利率就是4%，歷史上對股市要求的風險溢酬大約4%至6%。大盤合理年化回報大約在8% ~ 10%。所以一年漲30%、半年漲60%的行情，其實都不太正常，所以也沒必要FOMO。

我在今年這波上漲過程中，每一筆投入市場的資金都已做好「最甜美的一段即將結束」的心理準備。有魚尾行情，算我賺到；沒有魚尾行情，就當我留下來幫主力洗碗。參與其中才是最重要的。

反正去不了東京，我還有旗津；吃不了頂級菲力牛，我還有夜市組合牛；沒有飯店下午茶，我還有超商爽健美茶。

外豬（資）！！放馬過來吧！！！

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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