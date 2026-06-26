當3年「全付男」慘遭戴綠帽 他狠甩月光族人生：終於存到一張0052

近年來投資理財議題相當火熱，不少人紛紛投入股市、ETF、基金等，希望替自己增加額外收入。有一名男網友表示自己之前是月光族，常常都把金錢花在女友身上，但對方最後仍劈腿分手，讓他痛定思痛，決心要開始投資理財，也從0存款一路湊齊到一張0052，貼文也獲得不少網友的鼓勵。

這名男網友在Dcard發文表示，和女友交往3年期間，自己的薪水都花在對方身上，不斷地當個「全付男」，無奈對方最後給他「戴綠帽」，也在今年初提出分手，讓他相當難過。不過原PO沒有因此被打倒，反而下定決心要開始理財，從0存款開始，一路到今天終於湊齊一張0052。

原PO表示雖然這對其他人來說是小數目，但對自己而言卻是很大的進步。他說雖然會羨慕很多同年齡的人已經有車、有房、有女友，存款也比較多，但自己並不放棄，打算從頭開始好好存錢，並且運動健身、培養興趣。至於目標，原PO表示目前每個月存1萬2，之後再慢慢提高金額，希望幾年後回頭看，會感謝現在的自己。

貼文一出，不少人紛紛留言鼓勵，「做得好，幾歲開始都不算晚，至少你已經開始在前進，接下來慢慢來就好」、「加油！失戀很痛，慢慢重新站起來，26歲還很年輕，人生很長，容錯率比你想像中的高」、「祝你之後能慢慢變成自己理想中的樣子」、「記得未來的你，除了感謝現在的你之餘，不要再當全付仔了」、「每月12000滿厲害的了，繼續保持」、「半年存一張也很不錯，以後累積越來越多張，到時候你就會感受到複利的威力了」。

還有過來人分享經驗，「我也一樣，每個月都賺不夠花，六日去兼職多4000，又說我很少時間陪她」、「加油，我曾交往比你久被戴綠帽，現在我有車有房了」、「我也是月光族，今年初才頓悟，目前已走在對的道路上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。