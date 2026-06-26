外資放空8萬口真相曝光！謝晨彥拆解期貨結構：七成是套利、實質空單僅2萬多口

台股近期外資空單大增引發市場恐慌，摩爾投顧分析師謝晨彥在影音內容中特別針對「外資為何大空台股高達8萬口」進行深度結構分析。

他指出，許多投資人近期瘋狂湧入市場大舉買進正2等槓桿型標的，這項舉動迫使投信必須在期貨市場建立相應的多單進行避險與曝險配置，導致目前投信的期貨淨多單已超過6萬口。

謝晨彥進一步解釋，在期貨市場的多空對應關係中，投信在多方全力做多，其對手盤「放空者」自然就是外資。

因此，若將外資目前高達8萬口以上的淨空單，扣除掉與投信多單對做的6萬多口後，外資實質上的淨空單其實僅剩大約2萬2千口而已。

從這個數據結構來看，他認為外資目前的空單部位有高達七成僅是在進行「價差套利」，剩下三成才是真正對市場趨勢的單邊看空，呼籲投資人面對名目上的巨額空單「未必需要如此恐慌，根本不需要太過擔憂」。

◎感謝 謝晨彥 股怪教授 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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