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76萬交割款繳不出？他曬存款剩1.3萬 網驚「營業員要哭了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑似面臨交割款76萬元，但帳戶剩下1.3萬元，大筆資金缺口的窘境，引發網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友疑似面臨交割款76萬元，但帳戶剩下1.3萬元，大筆資金缺口的窘境，引發網友熱議。示意圖／ingimage

違約交割會怎樣？」一名網友近日在臉書社團當沖勒戒所」貼出一張銀行帳戶截圖，只見畫面顯示交割款高達76萬260元，但帳戶餘額卻僅剩1萬3962元，資金缺口超過74萬元，疑似面臨無法完成股票交割的窘境，引發網友熱議。

從截圖可見，該筆交易日期為6月23日，淨收付金額顯示為「付款」76萬多元，但帳戶內僅剩約1.3萬元。貼文曝光後，不到兩天便吸引近2000人按讚、超過600則留言，不少網友驚呼，「營業員比你更急，你還有時間發文」；也有網友開玩笑表示，「那1.3萬趕快領出來」、「買張出國單程機票，來一場說走就走的旅行吧」、「再多賠一點就沒事了，欠76萬是你要擔心，欠7.6億就換銀行要擔心」、「沒事，以後薪水領現金就好」。

也有網友認真回應，「營業員要承擔，你銀行會被凍結」、「信用破產而已啦」、「你會信用不良，以後房貸、辦信用卡都會有問題」。

事實上，依據台灣證券交易所規定，投資人若未在規定期限內完成股票交割，券商可辦理違約申報，並向違約客戶收取最高成交金額7％的違約金，另可追償因違約所產生的債務及相關費用。若情節重大、足以影響市場秩序，甚至可能涉及刑事責任。

另外，一旦投資人疑似無法如期完成交割，第一線營業員通常得立刻聯繫客戶補足款項，並協助券商處理後續違約申報、處分股票及損失計算等作業。雖然違約交割的法律責任仍由投資人自行承擔，但在券商內部，客戶違約也可能影響營業員考績或帶來行政壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

當沖 台股 違約交割

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