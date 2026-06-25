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美光財報驚豔盤後狂飆15％！詹璇依點4檔「高含光量」主動式ETF：這檔權重破7％
財經主持人詹璇依在影音內容中指出，今年最受矚目的核心投資題材非「記憶體」莫屬...
面對市場過去對記憶體究竟是會「集體失憶」還是「後續有戲」的疑慮，美國記憶體大廠美光（Micron）最新釋出的超強財報已給出明確答案。
該財報表現超越市場預期，不僅毛利率高達85%，美光更透露已與多家客戶簽訂3至5年的長約；這顯示記憶體正擺脫過去傳統景氣循環股的宿命，在AI強勁需求的驅動下，尤其是高階高頻寬記憶體（HBM）的長線前景依然大有可為，美光股價亦在盤後應聲大漲超過15%。
針對台灣投資人該如何參與美光的財報紅利與記憶體商機，詹璇依特別為大家盤點了目前市場上「高含光量」的四檔主動式ETF。
首先是主動台新龍頭成長（00986A），雖然目前市場討論度較低，但其美光持股權重高達7%以上、居全台之冠，且其第一大持股為台積電
第二檔為主動群益美國增長（00997A），美光權重佔比達6.67%
第三檔則是備受投資人喜愛的主動統一全球創新（00988A），美光佔比亦接近6.5%
第四檔為主動元大AI新經濟（00990A），美光權重比例也有5.99%
詹璇依建議，想布局美光權重超過5%以上主動式ETF的投資人，可依個人喜好做選擇，並強調「定期定額」永遠是應對市場最穩健不敗的投資策略。
◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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