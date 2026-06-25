瑞銀調高聯發科目標價至6500元！形容動能全面點火 網：機構出貨文

瑞銀證券最新出具報告，大幅調高聯發科目標價，從原本5500元一口氣上修至6500元，創下目前法人圈最高目標價。報告以「所有汽缸全面點火」形容聯發科未來成長動能，看好產品漲價、Google TPU專案、智慧手機SoC與新興應用等多項業務同步發力，預估今年第4季起成長加速。

報告指出，聯發科9月起產品價格有望全面調漲5%至10%，其中採用先進製程的智慧手機SoC、平板等產品漲幅可能接近10%，並預估2027年營收將年增93%，高於市場共識的55%；同時將2027、2028年EPS預估上修至180.6元、299.18元，認為市場仍低估Google TPU專案帶來的營收與獲利貢獻。

不過，PTT股板網友對這份報告反應兩極，不少人質疑外資喊高目標價只是為了出貨，紛紛留言「一直放新聞就是想出貨」、「出貨文」、「機構出貨文，笑死」、「垃圾廢物 整天出貨文」，還有人直言「瑞銀今天賣第二名 我幹你娘」。

也有網友拿目標價開玩笑，留言「我喊一萬」、「那我喊兩萬」、「散戶目標價一萬」、「沒有調成6789」，認為法人目標價看看就好，未必代表未來股價一定會走到。

但仍有部分網友看好聯發科後市，認為AI ASIC、Google TPU等題材仍具想像空間，也有人表示「發哥明後年真的能賺這麼多嗎」、「明年的萬金股！」，顯示市場對聯發科後續成長性仍抱持不同看法。

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