台積電出現20元逆價差！散戶驚見期現套利財富密碼…網曝現實

有網友在PTT發文表示，當時台積電現貨最低委賣價為2410元，台積電期貨最高委買價則是2430元，兩者出現20元價差，因此好奇若以2：1張數比例，同時買進現貨、放空期貨，是否就能「穩穩賺進20塊價差」。

原PO也直言，理論上不可能有這麼好康的事讓散戶輕鬆賺，因此想請教是否有沒注意到的地方。貼文曝光後，不少網友先開玩笑留言「低調 財富聖杯」、「被你發現了」、「幹嘛說出來？」、「你發現財富密碼了啊」。

也有網友指出，期現套利確實存在，甚至有專門公司在做這類交易，有人留言「可以啊 還有公司專門做這種，賺了好幾十億」、「量化專門吃這種」、「錢多的都在搞這個QQ」。

不過也有人提醒，實際操作沒有想像中簡單，除了要把交易稅、手續費、資金成本都算進去，還要考慮是否能同時成交；若手速或系統速度不夠快，價差可能瞬間消失，甚至變成單邊套牢。

不少網友也點出，這類機會通常是量化交易、程式交易在搶，散戶若靠手動下單，很可能跑不贏市場速度「你是亞洲第一快手的話可以試試」、「泥跑得贏量化交易嗎？」、「沒有，只是不靠程式不太容易同時成交」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。