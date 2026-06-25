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研發股票系統稱「穩抓高低點」！年薪百萬想辭職當專職操盤手 網笑：別擋人財路

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論朋友想辭職當專職操盤手，認為股票交易系統能抓高低點，但不少人提醒全職交易風險高，也有人笑稱「不要擋人財路」。（中央社）
網友討論朋友想辭職當專職操盤手，認為股票交易系統能抓高低點，但不少人提醒全職交易風險高，也有人笑稱「不要擋人財路」。（中央社）

有網友在PTT發文表示，朋友近30歲、月薪7.5萬元，年薪近百萬，未來幾年仍有成長空間，但對方認為自己研究出一套股票交易系統，可以抓低點與高點，因此想辭職投入專職操盤，甚至未來把系統推陳出新後賣給別人。

原PO則不看好這個想法，認為股市變化太快，系統未必能算到川普發言、韓國政策等突發事件，也提醒朋友若背水一戰失敗，本金只剩1萬、10萬元，即使之後回去做水電，重頭累積也會很辛苦。

貼文曝光後，不少網友反而認為原PO不用管太多，紛紛留言「不要擋人財路」、「別介入他人因果 成年人為自己負責」、「少賠不會感謝你 少賺恨死你」、「他開心就好 沒必要攔著」。

也有人建議，若真的想全職交易，至少要先拿出穩定績效證明，有網友說「先拿出績效」、「問他今年績效有沒有四倍 沒有就繼續乖乖上班」、「如果真的有能力單靠操盤交易賺錢再考慮離職」。

不過也有網友點出，聽到「可以抓高低點」就覺得危險，留言提醒「號稱可以抓到高低點 聽起來是蠻不妙的」、「看到第二句就笑出來 早晚被扛去種」、「在牛市每個都是股神」。討論也意外歪樓到水電職涯，有人直言「水電其實是AI時代最不會被淘汰的人才」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 台股 離職

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