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超忠誠！長抱聯電26年 股民笑喊「終於解套」：孩子都快結婚了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己抱了26年的聯電股票，如今終於解套。圖為聯電近日漲勢。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
一名網友透露自己抱了26年的聯電股票，如今終於解套。圖為聯電近日漲勢。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台股近日走勢強勁，不少老股民也迎來苦等多年的「解套時刻」。一名網友在Threads發文分享，自己持有的聯電股票歷經26年等待，終於回到當年買進成本價附近，貼出「2000年8月、175元買進」的紀錄，感嘆表示：「好你個聯電……26年了，股票終於解套了。」

貼文曝光後，不少人驚呼原來聯電股價曾經衝上175元高點。原PO笑稱，當年買進時還沒生小孩，如今孩子都已經24歲，「現在都快娶老婆了」，讓許多網友感嘆「人生有幾個26年」。

不少網友好奇，長抱26年是否已經透過股息回本。對此，原PO幽默回應：「連獎狀都寄來了」、「還賺了一個老婆、兩個小孩，早就贏麻了」。也有股民笑稱他根本是「忠誠股東代表」、「曹家軍的子弟」，26年來領股息、領紀念品一路陪伴公司成長。

留言區同樣釣出不少「套房住戶」分享自身經驗。有投資人表示自己曾在149元買進聯電，一個月後股價來到173元便趕緊出場；也有人坦言買在160多元，至今仍未完全回本。更有網友透露，自己手上的股票已經抱了30年，讓原PO笑回「同學好」。

此外，還有人提到曾見過持有華邦電25年才解套的案例，感嘆長期套牢在台灣股市並不罕見。對於為何能堅持這麼久，原PO則自嘲表示：「跌麻了，跑不動」、「我壓紅出黑、壓黑跳紅，最後放棄了」。

雖然成功解套，但原PO說：「26年的等待，就是為了看它上200。」希望能看到聯電股價站上200元大關，也笑稱自己跟聯電已有革命情感。

這則貼文也讓許多投資人再次回憶起2000年網路泡沫時期台股的瘋狂榮景，有網友感慨表示，這已經不是耐心，而是典型的投資心理學「展望理論」；也有人認為，能夠抱股26年不賣，本身就是一種傳奇。不少人笑稱原PO終於可以「搬出26年的套房」，也有人祝賀他成功「下山」，完成橫跨超過四分之一世紀的「抱股傳奇」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯電 台股 股東

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