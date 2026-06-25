「台股暴衝16萬再腰斬都有可能」郭哲榮直言已不設上限：AI瘋狂泡沫絕非現在！

分析師郭哲榮在影音內容中，針對市場高度關注的AI發展與泡沫化疑慮斬釘截體地表示「AI絕對不會是泡沫，目前瘋狂的AI投資時代才剛開始」。

他以醫療領域為例，病患在面對卵巢癌等重大疾病手術時，傳統醫學邏輯可能存在盲點，但透過AI（如ChatGPT與Gemini）中立且邏輯嚴密的巨量資料交叉分析，能提供比部分業餘或受利益影響者更精準的判斷與醫療決策，這說明AI已深入人類生老病死等剛性需求，這也是全球富豪與資金願意前仆後繼重押AI的主因。

他以1996年網路泡沫的歷史軌跡進一步對比總經趨勢：當年美聯儲主席葛林斯潘在費城半導體指數剛漲一倍時，就警示這是「不理性的繁榮」，但市場隨後足足又走了4年的多頭，直到2000年網路泡沫才真正破滅。

郭哲榮強調，目前他對台股已經沒有設上限，甚至開出長線想像空間，更舉例：台股未來一路暴衝到16萬點後崩盤腰斬至8萬點都有可能...AI未來的估值確實有可能過度膨脹而形成「瘋狂泡沫」，「但絕對不是現在」，這波科技浪潮的進步速度與長線格局將遠比當年的網路世界更為恐怖。

此外，針對部分投資人利用車貸、房貸、0050正二及股票質押進行「貸上加貸、槓上加槓」的瘋狂行為，金管會雖已出手監管，但郭哲榮也提醒，只要投資人不開槓桿、不借貸，長線跟隨科技基本面，便能安然享受AI時代帶來的財富增值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。