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國巨飆漲3倍超漲？網曝現實面仍有利：市場需求強帶動股價

聯合新聞網／ 綜合報導
被動元件大廠國巨近期股價表現強勁，今年漲幅已超3倍，市場需求旺盛帶動股價。雖然部分投資人質疑其漲幅，但支持者認為與AI需求及實際業績相符。國巨董事長陳泰銘的併購布局也被視為成長動能來源。國巨集團董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影 李孟珊
被動元件大廠國巨近期股價表現強勁，今年漲幅已超3倍，市場需求旺盛帶動股價。雖然部分投資人質疑其漲幅，但支持者認為與AI需求及實際業績相符。國巨董事長陳泰銘的併購布局也被視為成長動能來源。國巨集團董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影 李孟珊

被動元件大廠國巨近期股價表現強勢，今年以來漲幅已超過3倍，即使面對大盤震盪與AI概念股輪番修正，股價仍維持高檔整理，引發投資人討論是否還有進場空間。有網友在PTT發文表示，國巨不僅漲幅驚人，而且與其他AI概念股相比，幾乎沒有出現明顯回檔，因此好奇「現在進場還有搞頭嗎？」

面對「超漲」質疑，不少投資人認為這種說法過於主觀。有網友直言，「不是你認為漲太多就是超漲」，認為股價漲幅本身不能作為判斷依據，更重要的是企業獲利與產業前景是否跟得上。也有人指出，國巨雖然漲幅不小，但若與部分記憶體族群相比其實不算誇張，「華邦電去年到現在漲逾15倍，國巨才3倍出頭而已」。

支持派認為，被動元件需求正受惠AI伺服器與高階運算設備升級帶動。有投資人表示，目前電容產品仍有缺貨情況，「電容一堆料在欠貨」，顯示市場需求仍相當強勁。另有人認為，相較於部分純題材炒作個股，國巨至少有實際漲價與業績支撐，因此股價續強並非毫無道理。

除了本業因素外，市場也提到國巨董事長陳泰銘的併購布局能力。有網友指出，國巨近年持續透過收購擴大產品線與市場版圖，「國巨的布局真的不是鬧著玩的」，認為公司成長動能不僅來自AI需求，還包括感測器等新業務發展。

不過也有投資人抱持保留態度。部分網友認為，被動元件產業的獲利爆發力仍難與記憶體產業相比，「被動元件賺的錢比不上記憶體」，質疑目前股價是否已過度反映未來成長。也有人直言，「真有人相信被動元件值這個價？」認為漲勢已超越基本面合理範圍。

留言區也出現不少技術面觀點。有投資人指出，國巨近期其實已進入高檔盤整階段，只是因為股價維持強勢，讓人誤以為一路上漲。另有網友提到，法人資金持續買超是目前重要支撐，「只要法人不想倒貨，就是穩穩的」，認為籌碼面仍偏向有利多方。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨 被動元件

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