美銀上調半導體目標價！網酸「先殺後拉」：昨天喊升息、今天喊買進

美國銀行（Bank of America）最新發布半導體產業報告，看好AI相關資本支出將延續至2028年，大幅調升多家半導體企業目標價，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、Arm及半導體設備廠應用材料（Applied Materials）等。然而報告曝光後，卻在投資論壇引發大量質疑聲浪，不少網友直指美銀前後說法矛盾，懷疑是華爾街常見的「先殺後拉」操作。

根據報告內容，美銀認為AI並非市場擔憂的短期泡沫，而是正進入基礎建設擴張階段。分析團隊將全球晶圓製造設備（WFE）支出預估大幅上修，並預測2030年前半導體產業總潛在市場規模可達2.7兆美元。其中最受矚目的個股是美光，目標價從950美元一口氣調升至1500美元，漲幅達58%；英特爾目標價則由135美元上修至160美元。

報告發布後，不少投資人卻聯想到近期市場因升息預期而出現震盪。有網友在PTT發文直言，「昨天說要升息，今天又調高目標價，腦子有問題是不是」，認為美銀前後論調差異過大。也有人表示，「你一下要升息、一下看多，馬的」，質疑大型機構一邊釋放利空、一邊發布樂觀報告，讓散戶無所適從。

許多留言更直接將此解讀為華爾街的籌碼操作。有投資人認為，「昨天升息新聞就是用來吃貨的鬼故事」，推測市場先藉由升息與泡沫疑慮打壓股價，待完成補貨後再透過上調評級與目標價帶動市場情緒。類似觀點獲得不少共鳴，有人留言「補完貨了，開始給利多消息讓大家上車」、「先放利空殺一根補貨開始喊多」，認為這是大型機構慣用手法。

美光則成為討論焦點之一。由於美光財報公布在即，且近期股價波動劇烈，市場對其後市看法分歧。有網友認為，高頻寬記憶體（HBM）需求持續強勁，確實有支撐股價上漲的理由；但也有人擔心目標價一次調高過多，反而可能成為出貨訊號，直言「出貨文來囉」、「看多你就買啊」。

此外，部分投資人則認為市場反應過度。有人指出，美銀報告討論的是2028年至2030年的長期產業發展，而非短期股價表現，「長期看好又不是明天就要達到」，認為市場不應將產業長線趨勢與短期利率變化混為一談。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。