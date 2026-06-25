快訊

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

餐廳牛肉、蝦子為何嫩？主廚曝加1樣廚房常備品讓肉質更彈牙

聽新聞
0:00 / 0:00

美銀上調半導體目標價！網酸「先殺後拉」：昨天喊升息、今天喊買進

聯合新聞網／ 綜合報導
美國銀行上調多家半導體公司目標價，看好AI資本支出至2028年。報告發布後，網友質疑其「先殺後拉」的市場操作，部分投資人擔憂大型機構手法不當。美光股價因財報即將公布，市場看法分歧。示意圖。資料照。
美國銀行上調多家半導體公司目標價，看好AI資本支出至2028年。報告發布後，網友質疑其「先殺後拉」的市場操作，部分投資人擔憂大型機構手法不當。美光股價因財報即將公布，市場看法分歧。示意圖。資料照。

美國銀行（Bank of America）最新發布半導體產業報告，看好AI相關資本支出將延續至2028年，大幅調升多家半導體企業目標價，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、Arm及半導體設備廠應用材料（Applied Materials）等。然而報告曝光後，卻在投資論壇引發大量質疑聲浪，不少網友直指美銀前後說法矛盾，懷疑是華爾街常見的「先殺後拉」操作。

根據報告內容，美銀認為AI並非市場擔憂的短期泡沫，而是正進入基礎建設擴張階段。分析團隊將全球晶圓製造設備（WFE）支出預估大幅上修，並預測2030年前半導體產業總潛在市場規模可達2.7兆美元。其中最受矚目的個股是美光，目標價從950美元一口氣調升至1500美元，漲幅達58%；英特爾目標價則由135美元上修至160美元。

報告發布後，不少投資人卻聯想到近期市場因升息預期而出現震盪。有網友在PTT發文直言，「昨天說要升息，今天又調高目標價，腦子有問題是不是」，認為美銀前後論調差異過大。也有人表示，「你一下要升息、一下看多，馬的」，質疑大型機構一邊釋放利空、一邊發布樂觀報告，讓散戶無所適從。

許多留言更直接將此解讀為華爾街的籌碼操作。有投資人認為，「昨天升息新聞就是用來吃貨的鬼故事」，推測市場先藉由升息與泡沫疑慮打壓股價，待完成補貨後再透過上調評級與目標價帶動市場情緒。類似觀點獲得不少共鳴，有人留言「補完貨了，開始給利多消息讓大家上車」、「先放利空殺一根補貨開始喊多」，認為這是大型機構慣用手法。

美光則成為討論焦點之一。由於美光財報公布在即，且近期股價波動劇烈，市場對其後市看法分歧。有網友認為，高頻寬記憶體（HBM）需求持續強勁，確實有支撐股價上漲的理由；但也有人擔心目標價一次調高過多，反而可能成為出貨訊號，直言「出貨文來囉」、「看多你就買啊」。

此外，部分投資人則認為市場反應過度。有人指出，美銀報告討論的是2028年至2030年的長期產業發展，而非短期股價表現，「長期看好又不是明天就要達到」，認為市場不應將產業長線趨勢與短期利率變化混為一談。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 半導體

延伸閱讀

質押利率升破4%！股民嘆「大家都在借」：券商開始關水龍頭

小賺就跑、大賠才砍？過來人曝「散戶陷阱」勸遵守1鐵則

國巨飆漲3倍超漲？網曝現實面仍有利：市場需求強帶動股價

小資族買千金股還是百元股？他想「棄台積買聯電」被勸：脫離股數迷思

相關新聞

研發股票系統稱「穩抓高低點」！年薪百萬想辭職當專職操盤手 網笑：別擋人財路

一名近30歲的男子因自創股票交易系統，欲辭去年薪百萬的工作，專職操盤。雖然遭原PO質疑其想法，但網友多支持其追夢，並建議需先證明績效。討論中也提到股票市場的變化與水電職業的職涯安全性。

「AI瘋狂泡沫絕非現在」郭哲榮直言台股已不設上限：暴衝16萬再腰斬都有可能

分析師郭哲榮指出，AI投資才剛開始，市場未來仍有巨幅成長空間。他表示，台股未設上限，未來可能暴漲至16萬點，再腰斬至8萬點，且長期看好科技基本面。

美銀上調半導體目標價！網酸「先殺後拉」：昨天喊升息、今天喊買進

美國銀行（Bank of America）最新發布半導體產業報告，看好AI相關資本支出將延續至2028年，大幅調升多家半導體企業目標價，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、Arm及半導體設備廠應用材料（Applied Materials）等。然而報告曝光後，卻在投資論壇引發大量質疑聲浪，不少網友直指美銀前後說法矛盾，懷疑是華爾街常見的「先殺後拉」操作。

國巨飆漲3倍超漲？網曝現實面仍有利：市場需求強帶動股價

被動元件大廠國巨近期股價表現強勢，今年以來漲幅已超過3倍，即使面對大盤震盪與AI概念股輪番修正，股價仍維持高檔整理，引發投資人討論是否還有進場空間。有網友在PTT發文表示，國巨不僅漲幅驚人，而且與其他AI概念股相比，幾乎沒有出現明顯回檔，因此好奇「現在進場還有搞頭嗎？」

小資族買千金股還是百元股？他想「棄台積買聯電」被勸：脫離股數迷思

股市大好吸引散戶陸續進場，一名PTT網友發文表示，自己是投資新手，手中約有10萬至20萬元閒錢，近期看到同事上班滑手機看盤就能賺好幾萬元，開始想投入股市。不過他困惑，若買台積電等千金股，只能買少量零股；若買聯電等百元股，則可買到完整一張，因此好奇小資族究竟該買千金股零股，還是改買百元股整張。

質押利率升破4%！股民嘆「大家都在借」：券商開始關水龍頭

質押利率好高！一名投資人在Dcard發文表示，近日收到元大證金通知，除了每日質押借款上限調整為10萬元外，7月起質押利率也將全面調升至接近4%，讓他直呼「質押變好貴」。由於其股票與基金都在元大辦理質押，原本平均借款利率僅約2.6%，如今成本明顯增加，因此好奇市場上是否還有條件較好的質押管道可供選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。