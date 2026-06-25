質押利率升破4%！股民嘆「大家都在借」：券商開始關水龍頭

質押利率好高！一名投資人在Dcard發文表示，近日收到元大證金通知，除了每日質押借款上限調整為10萬元外，7月起質押利率也將全面調升至接近4%，讓他直呼「質押變好貴」。由於其股票與基金都在元大辦理質押，原本平均借款利率僅約2.6%，如今成本明顯增加，因此好奇市場上是否還有條件較好的質押管道可供選擇。

原PO表示，先前曾向富邦洽詢過質押方案，當時開出的利率約3.5%，自己原本就覺得偏高，因此選擇留在元大。不過近期接獲通知後才發現，利率並非如自己以為的半年調整一次，而是採每季檢討調整，讓資金成本變得更加不確定，也擔心若轉移質押部位到其他券商，未來仍可能面臨同樣問題，徒增手續與時間成本。

對於利率上升現象，網友普遍認為與近期市場融資與質押需求過熱有關。有留言指出，「因為大家都在借，所以現在都很貴，而且很多券商沒額度了」，認為近年台股多頭行情吸引大量投資人透過質押加槓桿操作，使得資金需求大幅增加，券商與證金公司也開始提高利率控管風險。

也有投資人分享自身經驗，表示目前永豐等券商的質押利率同樣已來到4%左右，「永豐4%也好貴」，顯示利率調升並非單一券商現象，而是整體市場環境改變下的普遍趨勢。

部分網友則以較悲觀角度看待此變化，直言「質押已死，有事燒紙」，認為過去低利率環境下利用質押擴大部位的策略已不如以往划算。當借款成本提高後，若投資報酬率無法持續領先利息支出，槓桿效益將明顯下降。

此外，也有人將此現象解讀為主管機關與金融機構開始收緊資金供給的訊號，留言表示「開始關水龍頭囉」，認為在市場槓桿規模快速成長後，券商與證金公司正透過提高利率、限縮額度等方式進行風險管理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。