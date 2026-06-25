小賺就跑、大賠才砍？過來人曝「散戶陷阱」勸遵守1鐵則

每個投資人都追求買低賣高，但現實往往不符預期。一名網友在Dcard分享投資人常見心理現象，指出許多人買股票時，賺錢部位往往很快就想獲利了結，擔心獲利回吐；但遇到賠錢股票，卻容易一直抱著不賣，期待有天能夠解套。他表示，這並非單純沒紀律，而是行為金融學中所謂的「處置效應」，也就是投資人傾向太早賣掉賺錢標的，卻太久抱著虧損標的。

原PO指出，投資人會因為實現獲利帶來快樂，而急著把賺錢部位落袋；相反地，實現虧損會帶來痛苦，因此下意識拖延賣出。長期下來，這種心態容易造成「小賺就跑、大賠才砍」的結果，甚至一次大虧就吞掉前面多次小賺。

他建議，投資人應在進場前先設定停利與停損條件，透過紀律取代情緒；也應定期檢視手中持股，問自己如果現在沒有這檔股票，是否仍願意用當前價格買進。若答案是否定的，就不應只因為帳面虧損而硬抱。此外，他也提醒，「沒賣就不算賠」只是心理安慰，帳面虧損同樣代表資產價值已經下降。

相關觀點引發網友討論。有人認為，若買的是大盤ETF，就比較不容易陷入個股處置效應，因為大盤長期向上機率較高，即使短期賠錢也有機會等待回升。也有人補充，「沒賣就不算賠」只適用於台積電、大盤指數或指數型ETF等相對容易回彈的標的，若是體質不佳的個股，硬凹反而可能越套越深。

也有網友從近期市場環境觀察，認為這波牛市已讓不少新手養成凹單習慣。由於過去一段時間市場大多數回檔後很快反彈，許多投資人開始相信只要抱住就會回來，但若未來進入空頭或個股基本面惡化，這種習慣可能反而成為風險。

不過，也有人提醒，獲利了結後股價繼續上漲、或沒賣導致獲利轉虧，都是投資中經常發生的情況。因此重點並非「賺錢一定要抱、賠錢一定要砍」，而是應根據標的基本面、趨勢與個人紀律判斷，而不是被買進成本或短期損益牽著走。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。