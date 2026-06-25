小資族買千金股還是百元股？他想「棄台積買聯電」被勸：脫離股數迷思

股市大好吸引散戶陸續進場，一名PTT網友發文表示，自己是投資新手，手中約有10萬至20萬元閒錢，近期看到同事上班滑手機看盤就能賺好幾萬元，開始想投入股市。不過他困惑，若買台積電等千金股，只能買少量零股；若買聯電等百元股，則可買到完整一張，因此好奇小資族究竟該買千金股零股，還是改買百元股整張。

原PO以台積電與聯電為例指出，若買台積電50股，股價上漲100元也僅賺5000元；但若買一張聯電，若從120元漲至170元，獲利可達5萬元。這讓他懷疑，小資族是否應優先選擇能買整張的標的，而非持有少量高價股零股，也想知道這是否涉及價值投資與成長股之間的選擇。

多數網友則認為原PO陷入「股數迷思」，真正關鍵不是買幾股，而是投入本金與報酬率。有人直言「你10萬漲10%，獲利就是1萬」、「重點是漲幅百分比」、「買會漲的比較重要」，指出若投入金額相同，股價高低與是否買滿一張並不影響投資報酬本質。

不少網友也提醒，不能只用事後高低點來回推獲利。有人表示，看過去低點到高點當然覺得很好賺，但實際操作時很難剛好買在低點、賣在高點；若只因聯電過去某段漲幅較大就認為較適合小資族，恐怕忽略了標的基本面與未來成長性。

針對投資新手，不少留言建議直接從0050等市值型ETF開始。有網友表示，「小白買0050」、「買0050然後去過正常生活」、「不研究就買ETF」，認為若沒有時間研究個股，與其在台積電、聯電之間糾結，不如透過ETF分散風險，也能參與台股長期成長。

也有部分網友認為，若真的看好台積電，即使只能買零股也沒有問題。有人指出台積電零股流動性相對佳，且相較亂買低價股，寧願持有少量優質公司。也有人提醒，買整張但標的不漲甚至下跌，並不會比買零股更好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。