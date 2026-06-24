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股市賠錢怪東怪西就不怪自己？投資大忌「責任外包」：錢在手上下單是你在按

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
許多投資人習慣將責任外包給政府、老闆或網紅的逃避心態，盈虧關鍵皆由自己下單決定，唯有具備當責覺悟才能真正從中修正並找出問題。記者余承翰／攝影
許多投資人習慣將責任外包給政府、老闆或網紅的逃避心態，盈虧關鍵皆由自己下單決定，唯有具備當責覺悟才能真正從中修正並找出問題。記者余承翰／攝影

在工作上有時候會遇到完全不想擔責任的人，開口就是想把東西推出去，不然就是要把責任往外推，這個不會那個不懂。

其實我覺得擔責任這個點很重要，如果知道事情終究是自己要負責，而且後果可能很嚴重，那才可能會把事情做好。

而我發現投資上也有很多人有這種傾向，他們習慣怪罪政府、美國政府、公司老闆、提醒風險的家人、路人網紅，怪來怪去就是自己最沒問題。

因此很多人在投資上做的事情叫「責任外包」，只要決定不是自己做的，那就有理由怪罪給別人。

例如：到處問明牌，嘴裡說盈虧自負，但如果賠得夠多，還是可以跟推薦的人抱怨一下。

例如：買了股票套牢了，嘴裡喊著相信公司老闆（直稱名字更有親切感），例如相信仁勳、斯克之類的。

例如：付費買投顧會員，跟著馬投顧、川投顧之類的。

這些人如果賠了錢，通常就會怪罪上面這些對象，雖然大部分人只是嘴裡抱怨一下，但也顯現出沒有「當責」的覺悟。

因為錢本來就在你手上，登入帳戶時按的也是你的指紋，下單鍵也是你操作的，賺錢也是你在爽，賠錢時就不應該怪罪別人，想都不能想

就算今天本來風和日麗，突然幾千公里外的某國發神經去襲擊了世界各國，導致股票大跌，也不是那個國家害你的。

股票大跌的導火線是那個國家，但投資賠錢是「你」要負責，而且只有「你」應該負責。

當然這個例子比較極端，應該說有時候投資就會遇到突發狀況，可以把這些當成自然的能量釋放、自己運氣不好，但不會有誰應該幫你負責。

所以不用再找這兩天股市大跌的原因了，因為不管誰害股市大，你的股票獲利會減少，責任都在你自己身上。

就像你的持股能一路賺這麼多錢，也是因為你之前的決定很好。

如果做得好的繼續這麼做，做得不好的話，從自己身上找問題吧。

◎感謝 三明治先生的理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

散戶投資人 台股 川普 黃仁勳 馬斯克

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